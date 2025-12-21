Полицейские нагрянули в ночные клубы Волгограда с нарколабораторией

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с Росгвардией провели профилактический рейд по увеселительным заведениям в Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Для проверки посетителей на предмет наркотического опьянения была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера.
Во время рейда оперативники также искали несовершеннолетних, которым запрещено находиться вне дома в ночное время, проверяли законность реализации алкоголя и соблюдение миграционного законодательства. Коме того, посетителей «пробили» по базе находящихся в розыске.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области