Полицейские нагрянули в ночные клубы Волгограда с нарколабораторией

Общество 21.12.2025 16:51
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с Росгвардией провели профилактический рейд по увеселительным заведениям в  Ворошиловском и Центральном районах Волгограда. Для проверки посетителей на предмет наркотического опьянения была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера.


Во время рейда оперативники также искали несовершеннолетних, которым запрещено находиться вне дома в ночное время, проверяли законность реализации алкоголя и соблюдение миграционного законодательства. Коме того, посетителей «пробили» по базе находящихся в розыске.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области


