



12 дней жители многоквартирного дома 3А в поселке Веселая балка в Волгограде прожили в полумраке. А сегодня свет погас совсем. Как сообщила ИА «Высота 102» одна из собственниц квартир Елена Набиева, из-за неполадок с электроэнергией вся техника в доме все эти дни не работала, лампочки еле-еле горели. «Свет мигает, будто у нас тут дискотека. Электроприборы работают через раз. Невозможно постирать вещи, зарядить телефон или согреть чайник. УК и энергокомпания отфутболивают нас», - жалуется жительница Кировского района. Обеспокоенные волгоградцы решили сами измерить напряжение в розетке мультиметром.





Прибор показал, нормативные показатели напряжения в сети сильно занижены. Елена Набиева направила жалобу в жилинспекцию, где пояснили, что обращение они передали на рассмотрение в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда. Редакция ИА «Высота 102» запросила комментарий в мэрии, который готовится в настощее время.

Также на связь с журналистами вышла управляющая компания ООО «Газ-сервис». Там пояснили, что из строя вышел электрокабель, и устранением неполадок должны заняться сотрудники ресурсоснабжающей организации. По информации руководства эксплуатирующей компании ремонт будет закончен на этой неделе.