Предприниматели – клиенты банка «Открытие» провели более 120 тысяч операций снятия наличных с использованием нового функционала
Экономика 06.04.2021 11:50
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06.04.2021 11:50
С начала года клиенты банка провели более 120 тысяч операций снятия наличных по бизнес-картам в банкоматах с выбором символа снятия почти на 9 миллиардов рублей.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, возможность выбора символа (цели) снятия в банкомате – новый функционал, который банк «Открытие» запустил для клиентов из сегмента МСБ в декабре 2020 года.
В банкоматах банка индивидуальным предпринимателям доступны для выбора 6 символов, юридическим лицам – 9, включая заработную плату, социальные выплаты (пенсии, пособия) и стипендии со льготной комиссией 0,4%. Ранее снять деньги по такой ставке можно было только через кассу банка и лишь по предварительному заказу.
Пока такая возможность доступна только при снятии средств по пластиковой, а не виртуальной бизнес-карте «Открытия». Выбранная формулировка символа (цели) добавляется по таким операциям в назначение платежа. Данные формулировки соответствуют формулировкам бухгалтерских «кассовых символов».
Ранее их выбор был доступен только при снятии наличных через кассу. Это важно и удобно для бухгалтерии и налогового учета клиентов. Теперь они не привязаны к месту расположения и графику работы офиса и могут снимать наличные с выбором цели круглосуточно. Функционал доступен в большинстве банкоматов банка.
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