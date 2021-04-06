Происшествия

«Залез в теплушку»: в Волгоградской области пенсионер сгорел в старой машине

Происшествия 06.04.2021 09:44
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06.04.2021 09:44


68-летний мужчина погиб накануне вечером в охваченном пламенем автомобиле. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило накануне вечером – в селе Медведица горел неэксплуатируемый автомобиль «ГАЗ-66» по всей площади. Фургон потушили менее, чем за десять минут. Однако на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. Причины пожара выясняются. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, старая машина стояла "на приколе"  около фермерского подворья, внутри фургона была установлена печка-буржуйка. «Возможно, Борис Александрович залез туда погреться», - предположили односельчане погибшего пенсионера. По одной из версий, мужчина мог быть нетрезв. Земляки погибшего выразили сожаление по поводу трагической  смерти своего односельчанина, который был главой большой приемной семьи. 

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