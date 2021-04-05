Расследования 05.04.2021 12:56
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05.04.2021 12:56
Экс-депутаты Волгоградской городской думы Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко предстанут перед областным судом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, сегодня надзорный орган утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с автостраховками. С момента задержания бывших политиков прошло уже больше четырех лет.
По версии следствия, в конце 2015 года Щур, Литвиненко и Зверев создали преступное сообщество со структурными подразделениями - организованными группами, которые работали под видом ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». Данные фирмы, как полагают правоохранители, занимались хищением денег путем получения страховых выплат за фейковые ДТП. Фиктивные документы предоставлялись бизнесменами, в том числе, в суде.
Один из участников преступного сообщества выполнял роль главного «аварийного комиссара», который привлекал людей для заключения договоров уступки права требования возмещения ущерба от ДТП. Еще одна фигурантка уголовного дела являлась экспертом-техником, которая формально проводила осмотры поврежденных автомобилей и составляла подложные заключения.
Всего в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года ОПГ нанесла ущерб страховым компаниям на сумму более 84 млн рублей.
Вину в совершении уголовного преступления бывшие народные избранники не признают.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону. Расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Данное уголовное дело насчитывает почти 2000 томов, из которых 94 тома составляет обвинительное заключение.
В ходе расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 55 млн рублей. Всего в состав преступного сообщества помимо основных участников входило более 450 членов, большинство из которых уже осуждены.
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