Санитарной лаборатории Экологического центра аналитического контроля АО «КАУСТИК» исполнилось 50 лет





Санитарная лаборатория волгоградского «КАУСТИКа» осуществляет постоянный производственный экологический инструментальный контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха и среды обитания человека на территории промплощадки, санитарной защитной зоны предприятия и рабочих зон производственных помещений.

Эта одна из четырёх лабораторий, входящих в структуру аккредитованного Экологического центра аналитического контроля (ЭЦАК) предприятия. Здесь работают более двадцати сотрудников, в минувшем году они выполнили более 80 тысяч измерений. Санитарная лаборатория проводит исследования по 238 показателям. В 2020 году в лабораторию поступило более 30-ти единиц современного технического оборудования, а также расходных материалов для своевременного выполнения необходимых лабораторных исследований.

Руководит лабораторией Наталья Николаевна Астахова, которая начала свою трудовую деятельность на заводе сразу после школы. Завершив учёбу в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета, возвратилась на «КАУСТИК» уже в качестве дипломированного специалиста. Под её руководством в лаборатории создана группа по контролю над микроклиматом и концентрацией вредных веществ на рабочих местах (в производственных помещениях) и для проведения аттестации рабочих мест.

С октября прошлого года «женские ряды» сотрудников лаборатории пополнились молодым и перспективным специалистом, выпускником ВолГУ.









«Пока работаю в качестве стажёра под руководством опытного наставника Ирины Таибовны Кузнецовой, – говорит лаборант по анализу газов и пыли Михаил Фролов. – Начать работать на «КАУСТИКе» сразу после окончания вуза, где в основном, преподают теорию, либо есть возможность только увидеть выставочные устройства оборудования – это, конечно, для меня бесценный опыт. Здесь я уже выезжаю непосредственно в заводские цеха на отбор проб по определённой методике. Многому уже научился. К примеру, делать замеры микроклимата на шумомере «Ассистент», выполнять экспресс-методики на присутствие химических веществ. С третьего курса университета хотел попасть именно сюда. Поэтому очень благодарен, что меня взяли в лабораторию. В дальнейших моих планах остаться здесь работать, развиваться и обучаться дальше своей профессии».

Сотрудники лаборатории регулярно повышают свою квалификацию. В прошлом году они освоили новый современный российский аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000». Использование этого комплекса даёт уникальную возможность проводить в лабораторных условиях более точные измерения и расширяет перечень определяемых показателей.

В 2020 году Федеральная служба по аккредитации РФ (Росаккредитация) подтвердила после выездной проверки высокий уровень квалификации персонала, материально-техническую базу и качество работы оборудования всех четырёх лабораторий ЭЦАК, в том числе и санитарной.



