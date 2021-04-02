Экономика

Санитарной лаборатории Экологического центра аналитического контроля АО «КАУСТИК» исполнилось 50 лет

Экономика 02.04.2021 11:51 Новости компаний
0
02.04.2021 11:51 Новости компаний


Санитарная лаборатория волгоградского «КАУСТИКа» осуществляет постоянный производственный экологический инструментальный контроль и мониторинг состояния атмосферного воздуха и среды обитания человека на территории промплощадки, санитарной защитной зоны предприятия и рабочих зон производственных помещений.
Эта одна из четырёх лабораторий, входящих в структуру аккредитованного Экологического центра аналитического контроля (ЭЦАК) предприятия. Здесь работают более двадцати сотрудников, в минувшем году они выполнили более 80 тысяч измерений. Санитарная лаборатория проводит исследования по 238 показателям. В 2020 году в лабораторию поступило более 30-ти единиц современного технического оборудования, а также расходных материалов для своевременного выполнения необходимых лабораторных исследований.
Руководит лабораторией Наталья Николаевна Астахова, которая начала свою трудовую деятельность на заводе сразу после школы. Завершив учёбу в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета, возвратилась на «КАУСТИК» уже в качестве дипломированного специалиста. Под её руководством в лаборатории создана группа по контролю над микроклиматом и концентрацией вредных веществ на рабочих местах (в производственных помещениях) и для проведения аттестации рабочих мест.
С октября прошлого года «женские ряды» сотрудников лаборатории пополнились молодым и перспективным специалистом, выпускником ВолГУ.


«Пока работаю в качестве стажёра под руководством опытного наставника Ирины Таибовны Кузнецовой, – говорит лаборант по анализу газов и пыли Михаил Фролов. – Начать работать на «КАУСТИКе» сразу после окончания вуза, где в основном, преподают теорию, либо есть возможность только увидеть выставочные устройства оборудования – это, конечно, для меня бесценный опыт. Здесь я уже выезжаю непосредственно в заводские цеха на отбор проб по определённой методике. Многому  уже научился. К примеру, делать замеры микроклимата на шумомере «Ассистент», выполнять экспресс-методики на присутствие химических веществ. С третьего курса университета хотел попасть именно сюда. Поэтому очень благодарен, что меня взяли в лабораторию. В дальнейших моих планах остаться здесь работать, развиваться и обучаться дальше своей профессии».
Сотрудники лаборатории регулярно повышают свою квалификацию. В прошлом году они освоили новый современный российский аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000». Использование этого комплекса даёт уникальную возможность проводить в лабораторных  условиях более точные измерения и расширяет перечень определяемых показателей.
В 2020 году Федеральная служба по аккредитации РФ (Росаккредитация) подтвердила после выездной проверки высокий уровень квалификации персонала, материально-техническую базу и качество работы оборудования всех четырёх лабораторий ЭЦАК, в том числе и санитарной.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Экономика
02.04.2021 10:48
Экономика 02.04.2021 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2021 17:55
Экономика 01.04.2021 17:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.04.2021 16:34
Экономика 01.04.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2021 15:55
Экономика 01.04.2021 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2021 15:22
Экономика 01.04.2021 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2021 20:10
Экономика 31.03.2021 20:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2021 17:06
Экономика 31.03.2021 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2021 15:47
Экономика 31.03.2021 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2021 14:24
Экономика 31.03.2021 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2021 11:05
Экономика 31.03.2021 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2021 10:44
Экономика 31.03.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.03.2021 18:43
Экономика 30.03.2021 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.03.2021 18:08
Экономика 30.03.2021 18:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.03.2021 16:33
Экономика 30.03.2021 16:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.03.2021 15:31
Экономика 30.03.2021 15:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:38
Волгоградский пенсионер "подарил" лжеброкеру почти 6,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде владельца «Тойота Ленд Крузер» отправили в колонию за нападение на работника автосервисаСмотреть фотографии
12:23
Перехитрил сам себя: волгоградец ответит за крупную аферу с мифическими посадками лукаСмотреть фотографии
11:51
Санитарной лаборатории Экологического центра аналитического контроля АО «КАУСТИК» исполнилось 50 летСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде родственники умершего от COVID-19 водителя "скорой" судятся с больницей и чиновникамиСмотреть фотографии
10:48
Банк «Открытие»: почти треть жителей ЮФО верят в денежные приметыСмотреть фотографии
10:48
Сажать бесполезно: в Волгоградской области миллионы на искусственные леса тратятся впустуюСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде часть здания клиники пластической хирургии продают с молоткаСмотреть фотографии
09:30
В Волжском начнут курсировать дачные автобусыСмотреть фотографии
09:23
«Ростелеком» и Фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации «Сириуса»Смотреть фотографии
20:19
Волгоградским пенсионерам продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
20:18
Олег Савченко: «Формирование комфортной городской среды по нацпроекту выходит на новый уровень»Смотреть фотографии
20:11
Спасли маму и ребенка: волгоградские врачи прооперировали беременную с инсультомСмотреть фотографии
20:02
Будет полыхать: в центре Волгограда под присмотром пожарных разгорится огоньСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде цены на бензин ползут вверхСмотреть фотографии
17:23
Победители грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна» разыграют 5 млн рублейСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде долгами за капремонт займется коллекторская компанияСмотреть фотографии
16:03
«Ей всегда не везло с врачами»: пережившая визит пьяных медиков волгоградка умерла в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
В Волгограде закрыли пекарню за нарушение антиковидных мерСмотреть фотографии
14:54
«Кто там кряхтит?»: губернатор Волгоградской области при восхождении на 20-й этаж оставил позади сенатора и мэраСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
Суровый приговор за подмену человеческих органов и взятки вынес суд ВолгоградаСмотреть фотографии
14:14
Предприниматель из Волгоградской области "сделал деньги" на гололедеСмотреть фотографии
14:11
В Волжском продолжаются ремонтные работы на станции скорой медицинской помощиСмотреть фотографии
13:09
Прокуратура добилась ужесточения приговора застройщикам скандального ЖК «АхтубаСитиПарк» в ВолжскомСмотреть фотографии
13:02
Перевернулся на крышу: в Волгограде в жесткой аварии двух такси пострадала 19-летняя пассажирка (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:01
В Волгограде заработают 12 дачных автобусных маршрутовСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде грузовик сбил насмерть пенсионерку во двореСмотреть фотографии
11:44
«20 ударов по голове за кусок хлеба»: двое приятелей ответят за убийство пожилой волгоградкиСмотреть фотографии
11:29
Цены на сахар и масло в Волгоградской области вышли за пределыСмотреть фотографии
11:07
Аукцион по взысканию долгов за капремонт с волгоградцев проходит с аншлагомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 