Прокуратура добилась ужесточения приговора застройщикам скандального ЖК «АхтубаСитиПарк» в Волжском





Прокуратура добилась ужесточения наказания учредителю и директору организации-застройщика ЖК "АхтубаСитиПарк" Василию Боровцеву и Вадиму Старцеву. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, апелляционная инстанция изменила приговор Волжского городского суда. Боровцову назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Старцеву - 4 года колонии общего режима. Оба признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч.2 ст. 201 УК РФ). Ранее Боровцев был осужден к 5 годам колонии общего режима, а Старцев - к 4 годам условно. Прокуратура посчитала такой приговор мягким и оспорила его.

В судебном заседании установлено, что организацией подсудимых осуществлялось строительство трех многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения по пр.им В.И.Ленина, 324 "в" в г.Волжском Волгоградской области. Первоначально на строительство были привлечены заемные денежные средства, полученные от аффилированных с застройщиком коммерческих организаций.

С весны 2014 года застройщиком стали заключаться договоры участия в долевом строительстве с гражданами (всего более 200 человек).

Вместе с тем, денежные средства, полученные от граждан-участников долевого строительства, вместо их фактического назначения перечислялись в качестве возврата ранее полученных займов и процентов по ним.

В результате более чем из 250 миллионов рублей, привлеченных от дольщиков, свыше 180 миллионов были израсходованы на цели, не связанные со строительством. В настоящее время один многоквартирный дом достроен, два - в эксплуатацию не введены.

Вину в содеянном коммерсанты не признали.

Предварительное расследование по уголовному делу осуществлялось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

По приговору суда, который вступил в законную силу, оба осужденных также лишены права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и некоммерческих организациях, на срок 2 года.



