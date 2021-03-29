Экономика

ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы

Экономика 29.03.2021 15:24 Новости компаний
0
29.03.2021 15:24 Новости компаний


ВТБ при реализации партнерской модели рассчитывает привлечь более 8 млн активных розничных клиентов к 2025 году. Суть открытой экосистемы ВТБ заключается в сотрудничестве в формате white label, когда партнеры могут использовать лицензию и инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских услуг под их собственным брендом. Об этом рассказали на встрече с журналистами топ-менеджеры ВТБ.
Экосистема ВТБ строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и на текущий момент предусматривает развитие в шести приоритетных направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. Все проекты будут реализованы на BaaS-платформе (Bank as a service­ – банк как сервис), что подразумевает создание для партнера «цифрового банка», в который будут встроены сервисы партнера и новый клиентский путь с платежными инструментами от ВТБ, которые клиенты партнера используют при совершении повседневных покупок. Клиенты пользуются ими, а доход от этих операций ВТБ будет делить со своими партнерами.
«Мы строим открытую экосистему: в отличие от замкнутого формата, мы полностью открыты для партнёров, принцип партнёрства — базовая характеристика нашего подхода к строительству экосистемы ВТБ. Приоритетные направления уже определены. Ведем переговоры, понимая, куда идет потребительский спрос и где мы должны предоставлять услуги. В свою очередь, как банк мы сконцентрированы именно на финансовых сервисах», - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
«ВТБ нацелен на создание открытого цифрового банка и намерен развиваться вместе с партнерами, расширяя общую продуктовую линейку. Мы предлагаем крупнейшим игрокам современную платформу, с помощью которой нефинансовые компании могут быстро и легко запускать финансовые и платежные продукты, создавать для клиентов удобные сервисы. Это позволит нашим партнерам успешно конкурировать с ведущими экосистемами и повышать капитализацию, что подтверждается международной практикой. ВТБ такая модель позволит к 2025 году увеличить активную клиентскую базу более чем на 8 млн клиентов», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Топ-менеджер добавил, что создаваемые проекты будут работать по принципу открытой площадки, на которой клиенты смогут пользоваться наиболее подходящими услугами. Один интерфейс будет объединять лайфстайл-сервисы для широкого числа участников рынка: оплату связи, интернета, ТВ, пополнение транспортных карт, услуг ЖКХ, штрафов, налогов, появятся и нефинансовые сервисы – заказ такси, билетов на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды и другое.
Первый проект ВТБ реализует совместно с розничной сетью «Магнит». Менее чем за четыре месяца работы платежного сервиса Magnit Pay его активными пользователями стали около 200 тысяч клиентов. Чаще всего они пользуются виртуальной картой в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях быстрого питания. Около 50% пользователей Magnit Pay используют его для покупок вне экосистемы «Магнит».
ВТБ ведет переговоры о подключении к партнерской модели новых игроков рынка.
«За год мы разработали платформу открытых программных интерфейсов (API), которая дает колоссальные возможности развивать сервисы и партнерские отношения с компаниями из совершенно разных сфер. В ближайшее время у нас будет доступен портал для разработчиков, через который партнеры смогут подключиться к API-платформе ВТБ. Они смогут самостоятельно подписываться на сервисы ВТБ и публиковать свои для обмена информацией», - сообщил заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экономика
29.03.2021 17:43
Экономика 29.03.2021 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2021 16:34
Экономика 29.03.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2021 14:26
Экономика 29.03.2021 14:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2021 15:28
Экономика 27.03.2021 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2021 09:44
Экономика 27.03.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2021 17:36
Экономика 26.03.2021 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2021 16:32
Экономика 26.03.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2021 15:51
Экономика 26.03.2021 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2021 13:36
Экономика 26.03.2021 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 19:24
Экономика 25.03.2021 19:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 18:02
Экономика 25.03.2021 18:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 16:23
Экономика 25.03.2021 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 16:16
Экономика 25.03.2021 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 11:48
Экономика 25.03.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 11:00
Экономика 25.03.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:03
Wink набирает обороты: количество пользователей мультимедийного сервиса от «Ростелекома» в волгоградском регионе приближается к 200 тысячамСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде усиливается речное сообщение с островом СарпинскийСмотреть фотографии
17:24
Без права на свободу: убийцу полицейского в Волгограде посадят пожизненноСмотреть фотографии
17:00
Сбербанк в Волгограде отметил лучших в окружном этапе конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Танковый биатлон»Смотреть фотографии
16:54
У главного тренера волгоградского «Ротора» появится «двойник»Смотреть фотографии
16:34
«Волгоградэнергосбыт» предупреждает об СНТ-должникахСмотреть фотографии
16:25
Волгоградским казакам пошьют новую форму к параду Победы в МосквеСмотреть фотографии
15:10
Билайн в Волгоградской области сохранит высокие темпы развития сетиСмотреть фотографии
15:05
Минкультуры РФ оценило состояние скульптуры «Родины-матери» после дорогой реставрацииСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде «Концессии водоснабжения» запустили новый сервис для юрлицСмотреть фотографии
14:16
На Волжском трубном заводе прошел семинар для студентов-экологовСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде продолжают работу «Навигаторы пациента»Смотреть фотографии
13:19
«Как в экшн-фильме»: водитель снегоболотохода идет под суд за таран такси и побои под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:26
«Это был песец»: маникюрша похитила из кафе в Волгограде чужую шубуСмотреть фотографии
11:48
Буйный пациент избил женщину-охранника в приемном отделении волгоградской больницы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Волгоградская область открывает сезон дорожно-строительных работСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде кондуктора автобуса наказали за конфликт с подростком-инвалидомСмотреть фотографии
10:56
Груда железа и битого стекла: под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертвСмотреть фотографии
10:12
Кто сказал МАУ?: бюджетников Волжского переводят на новые экономические рельсыСмотреть фотографии
07:58
Под Волгоградом коммерсант «озолотился» на пожарном водопроводе для школыСмотреть фотографии
07:58
Ресторан в центре Волгограда оштрафовали из-за проблемы с маскамиСмотреть фотографии
22:12
Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
Отдыхали на съемной квартире: следователи разбираются со смертельной для школьника вечеринкой в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:42
«Страшно, аж жуть»: волгоградцы живут в окружении домов-призраковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
Коронавирус забрал жизни пятерых пожилых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Питьевая вода в двух селах Волгоградской области признана опаснойСмотреть фотографии
14:59
Поселковый контейнер в Волгограде освободили от покрышекСмотреть фотографии
14:28
Волгоградка родила мертвую двойню и выкинула ее на мусоркуСмотреть фотографии
13:53
Под Волгоградом «потерялась» автомобильная дорогаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 