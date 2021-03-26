



За ложное сообщение об акте терроризма в Волгограде осужден 40-летний житель Нижегородской области, угрожавший взорвать железнодорожный вокзал 31 декабря 2020 года. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, приговором Центрального районного суда Волгограда фигурант уголовного дела осужден на 3,5 года лишения свободы условно.

Судом установлено, что Максим Остапенко, который был в состоянии алкогольного опьянения, в новогоднюю ночь оказался на железнодорожном вокзале Волгограда. Из хулиганских побуждений он позвонил в дежурную часть ЛУ МВД России на транспорте и сообщил заведомо ложные сведения о намерении взорвать вокзал. При проведении оперативно-розыскных мероприятий ни каких взрывных устройств обнаружено не было.

Виновник этого происшествия пояснил суду, что пошел на такой поступок от отчаяния. В Волгограде он оказался после застолья с коллегой, с которым он выпивал в Москве, где находился на заработках. Мужчины отмечали в столице приближающийся Новый год. Коллега поведал фигуранту дела, что вечером на поезде уезжает в Волгоград, предложил поехать с ним. Остапенко после употребления двух бутылок водки поехал, но на автобусе, так как у него не было с собой паспорта.

"..Выйдя из автобуса в Волгограде, он расстроился и осознал, что данный город ему неизвестен. Он подумал, что ему необходимо вернуться домой. Но поскольку денег у него с собой не было, от безысходности решился на опрометчивый поступок..Телефонный звонок он совершил от отчаяния", - такие пояснения мужчины отражены в материалах дела.

Остапенко утверждал, что в действительности никаких взрывчатых веществ у него при себе не было, противоправных действий он совершать не собирался.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



