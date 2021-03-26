Расследования 26.03.2021 11:33
0
26.03.2021 11:33
За ложное сообщение об акте терроризма в Волгограде осужден 40-летний житель Нижегородской области, угрожавший взорвать железнодорожный вокзал 31 декабря 2020 года. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, приговором Центрального районного суда Волгограда фигурант уголовного дела осужден на 3,5 года лишения свободы условно.
Судом установлено, что Максим Остапенко, который был в состоянии алкогольного опьянения, в новогоднюю ночь оказался на железнодорожном вокзале Волгограда. Из хулиганских побуждений он позвонил в дежурную часть ЛУ МВД России на транспорте и сообщил заведомо ложные сведения о намерении взорвать вокзал. При проведении оперативно-розыскных мероприятий ни каких взрывных устройств обнаружено не было.
Виновник этого происшествия пояснил суду, что пошел на такой поступок от отчаяния. В Волгограде он оказался после застолья с коллегой, с которым он выпивал в Москве, где находился на заработках. Мужчины отмечали в столице приближающийся Новый год. Коллега поведал фигуранту дела, что вечером на поезде уезжает в Волгоград, предложил поехать с ним. Остапенко после употребления двух бутылок водки поехал, но на автобусе, так как у него не было с собой паспорта.
"..Выйдя из автобуса в Волгограде, он расстроился и осознал, что данный город ему неизвестен. Он подумал, что ему необходимо вернуться домой. Но поскольку денег у него с собой не было, от безысходности решился на опрометчивый поступок..Телефонный звонок он совершил от отчаяния", - такие пояснения мужчины отражены в материалах дела.
Остапенко утверждал, что в действительности никаких взрывчатых веществ у него при себе не было, противоправных действий он совершать не собирался.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Реклама
Беглого волгоградского бизнесмена на родине ждут наручники за аферу с деньгами нацпроекта26.03.2021 13:16
Расследования 26.03.2021 13:16
Дело о громком убийстве иностранного студента-медика в Волгограде дошло до суда26.03.2021 12:08
Расследования 26.03.2021 12:08
Пропавшую в Волгограде школьницу нашли в магазине25.03.2021 16:03
Расследования 25.03.2021 16:03
Председателя СНТ в Волгоградской области осудят за махинации с дачной землей25.03.2021 13:04
Расследования 25.03.2021 13:04
В Волгограде без прав и с фальшивыми госномерами задержали подозреваемых в хищении 200 литров бензина25.03.2021 10:02
Расследования 25.03.2021 10:02
Задолжали президенту: арбитражный суд Москвы начал банкротство реставратора Родины-матери в Волгограде24.03.2021 20:44
Расследования 24.03.2021 20:44
100 по встречке: под Волгоградом астраханца наказали за смерть девочки-подростка24.03.2021 17:20
Расследования 24.03.2021 17:20
Подросток признался на видео в изнасиловании женщины-инвалида в Волгограде24.03.2021 16:48
Расследования 24.03.2021 16:48
Уголовное дело возбуждено после ЧП на стройке аквапарка в Волгограде24.03.2021 12:16
Расследования 24.03.2021 12:16
Вот это фрукт: в Волгограде глава «вкусной» фирмы уклонился от налогов на 20 млн рублей24.03.2021 10:02
Расследования 24.03.2021 10:02
Обвиняемый в кровавой расправе над волгоградцем из-за ссоры в родительском чате "заработал" новую статью23.03.2021 19:15
Расследования 23.03.2021 19:15
«ГринЛайт» пробил дно: токсичную фирму отлучили от расчистки ериков под Волгоградом23.03.2021 17:00
Расследования 23.03.2021 17:00
Под Волгоградом судимый коммунальщик присвоил собранный с жильцов миллион23.03.2021 15:40
Расследования 23.03.2021 15:40
Стартап по-сельски: в Волгоградской области школьники угнали у родственника и продали отару овец23.03.2021 14:30
Расследования 23.03.2021 14:30
Склад евро и долларов нашли у волгоградских торговцев поддельными справками об инвалидности23.03.2021 13:48
Расследования 23.03.2021 13:48
Реклама