Региональный оператор рекомендует – наведите порядок в лицевых счетах

Экономика 22.03.2021 13:45
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22.03.2021 13:45
Общее количество звонков в call-центр регионального оператора «Управление отходами - Волгоград» во втором полугодии 2020 года увеличилось на 46% за счет активной сбытовой деятельности подразделений, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Специалисты отмечают традиционно острый интерес потребителей к порядку проведения расчетов за услугу «Обращение с ТКО».
Не редко поступают жалобы на неверные, с точки зрения звонящего, начисления и неточные данные в квитанции на оплату. Такие звонки составляют больше половины от всех обращений. При этом абоненты даже не догадываются, что ситуация полностью зависит от них самих. Нужно просто своевременно навести порядок по своему лицевому счету, обратившись к регоператору.
Самая распространенная ситуация, когда человек покупает квартиру или дом, но не спешит с заведением нового лицевого счета. В итоге в полученной квитанции за обращение с ТКО он с удивлением обнаруживает не только незнакомую фамилию, но и неверный расчет платы за услугу. Логично возникает вопрос – откуда в моей платежке чужие сведения?
Для защиты ваших интересов региональный оператор настоятельно рекомендует своевременно сообщать информацию обо всех изменениях данных, которые используются при начислениях и перерасчетах.
«Самостоятельно и своевременно обновлять сведения о себе – обязанность по закону всех потребителей коммунальных услуг! В случае если вы выписались из квартиры или дома, приобрели или продали жилье, временно проживаете по другому адресу или у вас кто-то временно зарегистрирован, сменили Ф.И.О., произошли любые изменения в составе жильцов, пожалуйста, вовремя сообщайте новые данные в нашу компанию, чтобы избежать неточностей в начислениях за «Обращение с ТКО», – подчеркивает директор по сбытовым расчетам и коммуникациям с абонентами ООО «Управление отходами - Волгоград» Гульнара Мушекенова.
Написать заявление на открытие лицевого счета вам всегда помогут на участках по работе с населением «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и в местных отделениях МФЦ. Для внесения изменений всегда требуется пакет подтверждающих документов или их заверенные копии:
• выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – для подтверждения права собственности;
• договор купли-продажи/дарения/вступления в наследство – документ-основание;
• типовой договор социального найма – в случае если жилье не в собственности: муниципальное, служебное и т.д.
• паспорт - для удостоверения личности
• сведения о зарегистрированных гражданах (паспорта, свидетельства о рождении и пр.) - для учета актуального количества прописанных в помещении лиц.
Уточнить этот список в каждом конкретном случае можно у специалистов контакт-центра регионального оператора по тел. (8442) 23-23-23, без выходных с 8.00 до 20.00. Наименьшее время ожидания ответа специалиста с 18:00 до 20:00 и в выходные дни. Сканированные копии заявления и документов можно также направить через раздел «Обращение потребителей» на сайте регионального оператора uo34.ru или по эл. адресу: INFO@ UO34.RU
ВАЖНО! Действующее законодательство РФ, а именно Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), обязывает потребителя в 5-дневный срок сообщать исполнителю услуги обо всех изменениях, произошедших в занимаемом им помещении. На обновление данных в платежном документе требуется от одного до двух месяцев после предоставления актуальных сведений.
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