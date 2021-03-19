Экология

Вспышка за вспышкой: новый очаг бешенства ликвидируют в Волгоградской области

Экология 19.03.2021 14:58
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19.03.2021 14:58


Карантин по бешенству установлен в Верхнебалыклейском сельском поселении Быковского района Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", вспышка этого опасного для человека инфекционного заболевания выявлена в селе Верхний Балыклей. Инфицированное бешенством животное обнаружено в одном из домовладений на улице Советская.
В период действия карантина вводится ряд ограничительных мер. В частности, запрещено проводить выставки животных, вывозить их за пределы неблагополучного населенного пункта, отлавливать диких животных для зоопарков.
Отметим, что новые очаги бешенства регистрируются в Волгоградской области регулярно. Карантинные мероприятия уже завершены в хуторе Захарове Чернышковского района и хуторе Селиванове Клетского района.
Бешенство - смертельно опасное для человека заболевание, лечения от которого не существует. Передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация. В Волгоградской области последний летальный случай был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда от бешенства умерла 8-летняя девочка.

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