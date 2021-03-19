Волгоградского полковника назначили министром алтайского МВД





На должность министра внутренних дел по республике Алтай назначен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Александр Соловьев. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, это кадровое решение содержится в Указе президента РФ.

Александр Соловьев начал служебную деятельность в органах внутренних дел в 1995 году милиционером ППС УВД Тракторозаводского района Волгограда. Работал в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, экономической направленности, собственной безопасности, где занимал различные должности, в том числе и руководящие. На протяжении шести лет руководил оперативными подразделениями УМВД России по Волгограду.

За отличную службу неоднократно награждался ведомственными наградами, является Почетным сотрудником МВД России.

Супруга полковника полиции Ольга Соловьева с июня прошлого года возглавляет клиническую поликлинику №3 Волгограда.

Отметим, что Главным управлением МВД России по Алтайскому краю руководит генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, занимавший до своего назначения должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области - начальника полиции.



