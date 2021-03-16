Происшествия

Уснувший за рулем водитель с Алтая устроил массовое ДТП в Волгоградской области

Происшествия 16.03.2021 10:05
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16.03.2021 10:05


Три автомобиля столкнулись на федеральной автодороге в Волгоградской области, пострадал один человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером в Суровикинском районе. По предварительным данным, 35-летний житель Алтайского края, управляя машиной "ВАЗ-21074", уснул за рулем. Неуправляемый автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Volvo" с полуприцепом, а потом с "Hyundai Elantra". В результате аварии пострадал 46-летний пассажир иномарки "Hyundai". Его госпитализировали с места ДТП в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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