В Волгограде автомобиль LADA Granta сбил 8-летнюю девочку на пр. Канатчиков





5 мая в Красноармейском районе Волгограда школьница пострадала в ДТП с легковым автомобилем. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня несовершеннолетняя попала под колёса машины, пытаясь перебежать дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода.

- В 13:53 водитель, управляя автомобилем LADA Granta, напротив дома № 9 по пр. Канатчиков совершил наезд на 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, после ДТП школьнице потребовалась медицинская помощь. Девочка была доставлена прибывшими на место медиками в одну из местных больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области