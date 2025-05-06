Происшествия

В Волгограде автомобиль LADA Granta сбил 8-летнюю девочку на пр. Канатчиков

Происшествия 06.05.2025 10:34
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06.05.2025 10:34


5 мая в Красноармейском районе Волгограда школьница пострадала в ДТП с легковым автомобилем. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня несовершеннолетняя попала под колёса машины, пытаясь перебежать дорогу в 100 метрах от пешеходного перехода.

- В 13:53 водитель, управляя автомобилем LADA Granta, напротив дома № 9 по пр. Канатчиков совершил наезд на 8-летнюю девочку, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, после ДТП школьнице потребовалась медицинская помощь. Девочка была доставлена прибывшими на место медиками в одну из местных больниц.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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