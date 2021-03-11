Общество 11.03.2021 20:00
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11.03.2021 20:00
Год назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. А уже 28 марта в Волгоградской области был объявлен локдаун, который затем неоднократно продлевался. Сегодня волгоградцы вспомнили, как они пережили этот непростой год, поделились секретами, как им удалось не заразиться, поблагодарили врачей и даже увидели в эпидемии мировой заговор. Подробности – в опросе ИА «Высота 102».
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