Телеком 10.03.2021 15:02
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10.03.2021 15:02
Количество пользователей мультимедийного сервиса Wink от «Ростелекома» в регионах ЮФО и СКФО превысило 2 млн. Сегодня более 723 тыс. абонентов смотрят цифровой контент через ТВ-приставки, еще 1,3 млн — через онлайн-каналы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Wink — новый этап развития интерактивного телевидения «Ростелекома». В прошлом году на новую мультимедийную платформу, которая объединяет цифровое ТВ, онлайн-кинотеатр, образовательные сервисы и аудиокниги, мигрировали 70% пользователей IPTV национального провайдера. Благодаря этому, а также росту спроса в условиях пандемии, за 2020 год количество абонентов Winkна Юге выросло в четыре раза. Также в прошлом году увеличилось количество просмотров пользователями фильмов и сериалов на платформе Wink. В три раза вырос спрос как на бесплатный, так и на платный контент. Мультимедийная платформа «Ростелекома» стала единственным видеосервисом, на котором полностью представлена вся первая десятка отечественных фильмов 2020 года по числу просмотров. Среди них «Лед 2», «Вторжение», «Холоп» и другие новинки кинематографа.
«В первую очередь на такую динамику роста популярности Wink повлияло то, что он объединяет наиболее востребованные для семейного досуга цифровые сервисы, от развлечений до образования. Кроме того, многие наши абоненты выбирают его потому, что он обеспечивает доступ к уникальному контенту, в числе которого фильмы и сериалы в оригинальных переводах, эксклюзивный канал UFC ТВ, концерты и экскурсии в высочайшем качестве 4К и многое другое», — отметила Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Для подключения к Wink достаточно пройти несложную процедуру регистрации. Учетная запись позволяет абоненту получать доступ к контенту, размещенному на мультимедийной платформе, с телевизоров, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Также у пользователя имеется возможность скачать контент на свое устройство и посмотреть его в удобное время даже при отсутствии подключения к сети, например, в дороге. В коллекцию Wink входят более 60 тыс. фильмов и сериалов, более 400 телеканалов, разнообразный познавательный видеоконтент, караоке, видеоуроки образовательной платформы «Ростелеком Лицей», а также электронные и аудиокниги библиотеки «Литрес».В прошлом году «Ростелеком» также расширил функционал сервиса Wink. Теперь его работой можно управлять с помощью голосового ассистента «Маруся» и умной колонки «Капсула» от Mail.RuGroup.
«Я недавно перевел свою приставку на Wink, просто выбрав опцию бесплатного обновления ее программного обеспечения. Новый интерфейс выглядит интереснее и более удобен для навигации. Очень комфортно и то, что фильмы и передачи можно смотреть одновременно на пяти устройствах, подключенных к интернету. Благодаря этому мы в семье забыли про разногласия при выборе фильмов для вечернего просмотра», — поделился Александр Сапунов, абонент «Ростелекома» из Волгограда.
В числе востребованных у пользователей платформы Wink функций стало «Управление просмотром», которое позволяет включать архивные передачи со сроком хранения до 78 часов, а также ставить на паузу и перематывать видеопоток при прямой трансляции. Этой опцией в прошлом году воспользовались более 70% подписчиков сервиса на Юге.
Смотреть Wink можно через сеть любого интернет-провайдера с помощью ТВ-приставки Wink+, телевизоров с функцией SmartTV, приставок под управлением AppleTV и Android TV, смартфонов и планшетов с операционными системами iOSи Android, а также на официальном сайте сервиса.
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