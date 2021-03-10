Телеком

Wink может больше: количество пользователей популярного видеосервиса на Юге превысило 2 миллиона

Телеком 10.03.2021 15:02
0
10.03.2021 15:02


Количество пользователей мультимедийного сервиса Wink от «Ростелекома» в регионах ЮФО и СКФО превысило 2 млн. Сегодня более 723 тыс. абонентов смотрят цифровой контент через ТВ-приставки, еще 1,3 млн — через онлайн-каналы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Wink — новый этап развития интерактивного телевидения «Ростелекома». В прошлом году на новую мультимедийную платформу, которая объединяет цифровое ТВ, онлайн-кинотеатр, образовательные сервисы и аудиокниги, мигрировали 70% пользователей IPTV национального провайдера. Благодаря этому, а также росту спроса в условиях пандемии, за 2020 год количество абонентов Winkна Юге выросло в четыре раза. Также в прошлом году увеличилось количество просмотров пользователями фильмов и сериалов на платформе Wink. В три раза вырос спрос как на бесплатный, так и на платный контент. Мультимедийная платформа «Ростелекома» стала единственным видеосервисом, на котором полностью представлена вся первая десятка отечественных фильмов 2020 года по числу просмотров. Среди них «Лед 2», «Вторжение», «Холоп» и другие новинки кинематографа. 
«В первую очередь на такую динамику роста популярности Wink повлияло то, что он объединяет наиболее востребованные для семейного досуга цифровые сервисы, от развлечений до образования. Кроме того, многие наши абоненты выбирают его потому, что он обеспечивает доступ к уникальному контенту, в числе которого фильмы и сериалы в оригинальных переводах, эксклюзивный канал UFC ТВ, концерты и экскурсии в высочайшем качестве 4К и многое другое», — отметила Анна Роднова, директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
Для подключения к Wink достаточно пройти несложную процедуру регистрации. Учетная запись позволяет абоненту получать доступ к контенту, размещенному на мультимедийной платформе, с телевизоров, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Также у пользователя имеется возможность скачать контент на свое устройство и посмотреть его в удобное время даже при отсутствии подключения к сети, например, в дороге. В коллекцию Wink входят более 60 тыс. фильмов и сериалов, более 400 телеканалов, разнообразный познавательный видеоконтент, караоке, видеоуроки образовательной платформы «Ростелеком Лицей», а также электронные и аудиокниги библиотеки «Литрес».В прошлом году «Ростелеком» также расширил функционал сервиса Wink. Теперь его работой можно управлять с помощью голосового ассистента «Маруся» и умной колонки «Капсула» от Mail.RuGroup.
«Я недавно перевел свою приставку на Wink, просто выбрав опцию бесплатного обновления ее программного обеспечения. Новый интерфейс выглядит интереснее и более удобен для навигации. Очень комфортно и то, что фильмы и передачи можно смотреть одновременно на пяти устройствах, подключенных к интернету. Благодаря этому мы в семье забыли про разногласия при выборе фильмов для вечернего просмотра», — поделился Александр Сапунов, абонент «Ростелекома» из Волгограда.
В числе востребованных у пользователей платформы Wink функций стало «Управление просмотром», которое позволяет включать архивные передачи со сроком хранения до 78 часов, а также ставить на паузу и перематывать видеопоток при прямой трансляции. Этой опцией в прошлом году воспользовались более 70% подписчиков сервиса на Юге.
Смотреть Wink можно через сеть любого интернет-провайдера с помощью ТВ-приставки Wink+, телевизоров с функцией SmartTV, приставок под управлением AppleTV и Android TV, смартфонов и планшетов с операционными системами iOSи Android, а также на официальном сайте сервиса.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Телеком
05.03.2021 10:29
Телеком 05.03.2021 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.03.2021 16:30
Телеком 04.03.2021 16:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.03.2021 11:16
Телеком 02.03.2021 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.03.2021 13:59
Телеком 01.03.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.02.2021 13:57
Телеком 27.02.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.02.2021 11:07
Телеком 26.02.2021 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.02.2021 18:09
Телеком 25.02.2021 18:09
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.02.2021 12:24
Телеком 25.02.2021 12:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.02.2021 11:42
Телеком 25.02.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.02.2021 15:13
Телеком 24.02.2021 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2021 11:47
Телеком 20.02.2021 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.02.2021 15:06
Телеком 19.02.2021 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.02.2021 12:27
Телеком 19.02.2021 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.02.2021 10:26
Телеком 19.02.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.02.2021 12:30
Телеком 18.02.2021 12:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:20
Военных и технику защитят от коронавируса на параде Победы в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
Большой улов: 300 кг живых раков изъяли в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Маслице на Масленицу: в Волгоградской области поменялись цены на ингредиенты для блиновСмотреть фотографии
15:09
Трио телефонных мошенников задержали в Новороссийске за обман волгограцев (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Сады Придонья побывали на «Планете детства»Смотреть фотографии
14:06
Такого еще не было: волгоградский водитель победил ГИБДД в судебном споре о праве проезда перекресткаСмотреть фотографии
13:52
Первого замминистра просвещения в Волгограде увлекла тема школьного питанияСмотреть фотографии
13:02
Увезли из поликлиники: раскрыты подробности новых смертей жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
12:57
После публикации «Высоты 102» страховщики передумали взыскивать с волгоградской пенсионерки 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:55
Губернатора Волгоградской области включили в рейтинг устойчивости глав регионовСмотреть фотографии
12:17
Волгоградец оформил полумиллионный кредит на умершую матьСмотреть фотографии
11:53
«Россети Юг - Волгоград» направит на ремонт электросетевого комплекса Волгограда около 128 млн рублейСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде из-за маловодья временно отменили речные трамвайчики до КультбазыСмотреть фотографии
10:53
Волгоградский предприниматель обвиняется в присвоении денег за полисы ОСАГОСмотреть фотографии
10:37
«Там шуршат крысы?»: подъезд многоэтажки в Волгограде утопает в горах мусораСмотреть фотографии
10:09
Легендарное "Снежное шоу" Славы Полунина приедет с гастролями в ВолгоградСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области пенсионер разбился насмерть на «Ладе Калине»Смотреть фотографии
09:38
ГК «Волгострой» занял лидирующие позиции среди волгоградских застройщиковСмотреть фотографии
09:36
«Воздержаться от поездок»: на мосту через Волжскую ГЭС запланировали серьезные пробкиСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде вспахали площадь для митинговСмотреть фотографии
09:30
Тайник с осколочными гранатами обнаружен в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:45
Волгоградцам начали пересчитывать завышенную плату за теплоСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде прокуратура разбирается в причинах заболевания кадетов казачьего корпусаСмотреть фотографии
20:03
Жители Волгограда попросили вывести Сурский сквер из сумракаСмотреть фотографии
18:01
Все выходные рвало и болели животы: кадетов под Волгоградом отправили на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
17:51
«Есть угроза обрушения»: жильцов аварийного дома в Волгограде переселят досрочноСмотреть фотографии
16:32
Пристав в Волгоградской области ради показателей "простила" должникам четверть миллиона рублейСмотреть фотографии
16:27
Устроившего резню на улице Волгограда вернули в психбольницуСмотреть фотографии
15:40
QR-код поможет абонентам «Волгоградэнергосбыта» провести оплату без комиссииСмотреть фотографии
15:35
«Ишь ты, Масленица!»: в центре Волгограда вырастает 12-метровая куклаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 