Экономика

ВТБ начал прием заявок по госпрограмме для бизнеса ФОТ 3.0

Экономика 09.03.2021 11:38 Новости компаний
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09.03.2021 11:38 Новости компаний


ВТБ с 9 марта во всех регионах присутствия запустил прием заявок по новой госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности № 279 (ФОТ 3.0). Ставка в рамках программы – 3% годовых. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе ВТБ.
«ВТБ считает своим приоритетом оказание адресной помощи компаниям, пострадавшим от последствий пандемии, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. В 2020 году мы увеличили портфель заемщиков СМБ на 12% до 1,4 трлн рублей. Мы видим, что с нового года экономическая активность в России восстанавливается, однако многие отрасли бизнеса еще нуждаются в дополнительной поддержке. К ним относятся, к примеру, туризм и гостиничный бизнес, конгрессно-выставочная деятельность, сфера искусства и организации развлечений, кинотеатры, санаторно-курортные услуги, работа которых зависит от текущих санитарных ограничений. В этой связи запуск новых правительственных мер поддержки, пришедших на смену программе на возобновление деятельности пострадавших предприятий, по которой ВТБ оказал помощь в сохранении 1 млн рабочих мест, является абсолютно необходимым и актуальным шагом. Мы ожидаем, что новым льготным инструментом в нашем банке могут воспользоваться не менее 10 тысяч предпринимателей. Со своей стороны, мы готовы принимать заявки по новой программе и на выгодных условиях оказать бизнесу необходимую дополнительную поддержку», – комментирует Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.
Программа предусмотрена для предприятий, ранее получивших кредиты по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) на возобновление деятельности и состоящих в специальных реестрах НКО или ведущих деятельность в одной или нескольких отраслях, требующих поддержки, согласно постановлению Правительства РФ № 279. Заемные средства предоставляются под 3% годовых и могут быть направлены на расходы, связанные с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам, платежи по процентам и по основному долгу по действующим кредитным договорам.
Сумма кредита рассчитывается банком исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия с коэффициентом 12. Кредитные договоры заключаются с 9 марта по 1 июля 2021 года сроком до одного года. В течение первых 6 месяцев предоставляется отсрочка по уплате процентов и основного долга. Заявки принимаются по упрощенному пакету документов, возможно кредитование без залога.

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