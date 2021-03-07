В Волгограде бесследно исчезла еще одна мать двоих детей





В Волгограде пропала Наталия Самохвалова (Хорошевская) - мама двоих детей. Как сообщил ИА «Высота 102» муж пропавшей, утром 2 марта его 39-летняя супруга ушла в поликлинику в Тракторозаводском районе и не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. На связь женщина не выходит. У Наталии дома остались 14-летний сын и пятилетняя дочка.

Мужчина в полицию пока не заявлял, сославшись на то, что его любимая уже не впервые пропадает на несколько дней. «Раньше она работала учителем, потом стала тренером в бассейне. Как только все закрыли из-за пандемии, она стала другой... Я не обращался в полицию, так как думал, что она вернется - такое уже бывало. Сейчас я очень переживаю. Главное, чтобы нашлась живой», - поделился Александр.





Наталия Самохвалова (Хорошевская) была одета в красный спортивный костюм, красную куртку, черные кроссовки и белую шапку. Рост – 160 см, волосы каштановые, глаза – голубые.

утром ушла в банк и не вернулась. Спустя два дня сотрудники правоохранительных органов нашли ее на семейной даче. Елена сказала, что добровольно ушла из дома. По приезду домой девушка скончалась. Следственные органы проводят проверку. Напомним, 4 марта в Волгограде пропала 3 7-летняя мама двоих детей Елена Левентуева . Женщина



