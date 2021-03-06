Район с самыми «молодыми» женщинами назвали в Волгоградской области

Общество 06.03.2021 08:22
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06.03.2021 08:22
Количество, возраст и место проживания представительниц слабого пола изучили в Волгоградстате накануне 8 Марта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на опубликованные данные, в 2020 году в Волгоградской области насчитывалось 1 миллион 336 тысяч женщин (54% от общей численности населения). Больше всего в регионе горожанок - 1 миллион 44 тысячи или 78%. Свыше 572 тысяч женщин находились в репродуктивном возрасте – 15-49 лет, что составило 43% от общего числа.
В среднем на 1000 женщин в регионе приходилось 864 мужчины. Перевес сильного пола над слабым в регионе наблюдается в возрасте до 40 лет, далее количественное соотношение меняется. Так, до сорокалетнего возврата на 1000 женщин приходится 1043 мужчины. После этого возрастного рубежа на тысячу женщин остается 724 мужчины, а после 80 лет женская часть населения превалирует над мужской почти в 3 раза.
В Волгоградской области в прошлом году было зарегистрировано более 11 тысяч долгожительниц в возрасте 90 лет и старше, 224 из них разменяли вторую сотню лет.
Средний возраст жительницы Волгоградской области составил 44 года, самыми молодыми признаны представительницы Палласовского района.
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