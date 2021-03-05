Двое волгоградских подростков устроили "покатушки" на угнанном авто





Полицейские задержали двоих подростков и их 18-летнего приятеля за угон автомобиля в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне утром в полицию обратился житель Дзержинского района с заявлением о пропаже автомобиля "ВАЗ-2115", припаркованного возле дома по ул. 8-ой Воздушной Армии. Злоумышленникам не составило труда угнать его – сигнализация была отключена, а дверь не закрыта.

Машину нашли в технически исправном состоянии в Жилгородке. В этот же день были задержаны и трое подозреваемых в угоне. Ими оказались двое подростков 15 и 16 лет, а также 18-летний парень. Они сознались в содеянном, пояснив, что угнали чужой автомобиль, чтобы покататься. Собранные полицейскими материалы в отношении юных угонщиков направлены в следственные органы.



