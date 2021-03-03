Экономика

Надия Черкасова: доля женщин в малом предпринимательстве растет и составляет 30%

Экономика 03.03.2021 16:49
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03.03.2021 16:49


Вчера на пресс-конференции в ТАСС было объявлено о старте второго потока программы «Женщина-лидер». Программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Слушательницами потока стали 153 женщины из 41 российского региона, все они имеют опыт руководящей работы или опыт развития социальных проектов. Главной целью программы является формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении важных экономических и социальных задач и продвигать женскую повестку в стране и в мире.
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления Банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в рамках Совета Евразийского женского форума занимается реализацией проекта, направленного на развитие женского предпринимательства.
«Мы объединяем более 60 тысяч женщин-предпринимателей в 50 регионах страны и являемся частью большого Евразийского женского сообщества. Доля женщин в малом предпринимательстве в России растет и составляет 30%. Исследование банка «Открытие» (индекс WBI) уровня развития женского предпринимательства в России подтверждает: многие женщины активно вовлекаются в экономическую повестку. 93% женщин, несмотря на пандемию, планируют и дальше развивать свое дело. Более 50% отмечают, что восстановили утраченные позиции. Более 10% – что пандемия дала возможности для нового направления развития бизнеса.
Мы предлагаем участницам образовательной программы «Женщина-лидер» двигаться в парадигме предпринимательства, тех, кто предпринимает в условиях постоянных изменений. Слово «лидер» – ключевое. Лидер, в отличие от обычного менеджера-управленца, внедряет инновации, изменяет реальность, развивается сам и фокусируется на людях. Важно быть лидером не только самому, но и работать в команде, поддерживая энергию команды и энергию изменений», – отметила Надия Черкасова.
«По первым результатам можно отметить успех программы. Во время обучения были разработаны 26 проектов, направленных на решение конкретных социально значимых задач. Это поддержка старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, популяризация здорового образа жизни, развитие сельских территорий и многое другое. Особую ценность представляет то, что проекты развиваются и реализуются в регионах», – сказала заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.
«Конкурс «Лидеры России» даёт равные возможности для каждого, в том числе и в продвижении по карьерной лестнице. Если посмотреть на статистику, процент женщин, участвующих в конкурсе «Лидеры России» от уровня полуфиналистов – не так высок, как бы нам хотелось: в 2018 – 15%, в 2019 – 16%, в 2020 – 19 %. Мастерская управления «Сенеж» выступает тем «двигателем прогресса» для мотивации участия женщин в конкурсе на примере ролевых моделей, чему я очень рада и благодарна», – поделилась директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель «Лидеров России» Татьяна Дьяконова.
Впервые о реализации специальной программы для женщин-лидеров заявила в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» в 2020 г. Председатель Совета Федерации России, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com

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