О безопасности: правила использования газобаллонных автомобилей и поведения на автомобильных газозаправочных станциях
Экономика 02.03.2021 09:28
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02.03.2021 09:28
Газобаллонное оборудование – сложная система, от надежности работы каждого элемента которой зависит безопасность водителя, пассажиров и окружающих. Поэтому важно, чтобы установленное оборудование соответствовало требованиям технических регламентов и безопасности, а установка была произведена специалистами. Для безопасной и качественной эксплуатации газобаллонных автомобилей этим, как и другими правилами, пренебрегать нельзя. Только соблюдая их, можно свести к минимуму опасность причинения вреда себе и окружающим.
Правила эксплуатации газобаллонного оборудования
• Своевременное обращение к специалистам по поводу плановых ремонтных работ газобаллонного оборудования, а так же проведение освидетельствования автомобильных газовых баллонов в сроки, указанные в технической документации.
• Строгий запрет эксплуатации автомобиля при выявлении каких-либо нарушений в целостности оборудования, в том числе при наличии утечек газа.
• Не допущение переполнения газовых баллонов сверх параметров, указанных заводом изготовителем.
Помните, заправка газобаллонного автомобиля – опасный технологический процесс. Она проводится аттестованным персоналом, обученным правилам промышленной безопасности.
Правила поведения на автомобильной газозаправочной станции
• Перед въездом на автомобильную газозаправочную станцию – высаживать пассажиров.
• Выключать все слаботочные приемники тока.
• Подъезжать к автозаправочной колонке с разрешения наполнителя.
• Глушить двигатель автомобиля и включать стояночный тормоз.
• Дожидаться заправки возле кассы автомобильной газозаправочной станции.
Текст подготовлен ООО «ГЭС Поволжье».
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