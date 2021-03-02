



Газобаллонное оборудование – сложная система, от надежности работы каждого элемента которой зависит безопасность водителя, пассажиров и окружающих. Поэтому важно, чтобы установленное оборудование соответствовало требованиям технических регламентов и безопасности, а установка была произведена специалистами. Для безопасной и качественной эксплуатации газобаллонных автомобилей этим, как и другими правилами, пренебрегать нельзя. Только соблюдая их, можно свести к минимуму опасность причинения вреда себе и окружающим.

Правила эксплуатации газобаллонного оборудования

• Своевременное обращение к специалистам по поводу плановых ремонтных работ газобаллонного оборудования, а так же проведение освидетельствования автомобильных газовых баллонов в сроки, указанные в технической документации.

• Строгий запрет эксплуатации автомобиля при выявлении каких-либо нарушений в целостности оборудования, в том числе при наличии утечек газа.

• Не допущение переполнения газовых баллонов сверх параметров, указанных заводом изготовителем.

Помните, заправка газобаллонного автомобиля – опасный технологический процесс. Она проводится аттестованным персоналом, обученным правилам промышленной безопасности.

Правила поведения на автомобильной газозаправочной станции

• Перед въездом на автомобильную газозаправочную станцию – высаживать пассажиров.

• Выключать все слаботочные приемники тока.

• Подъезжать к автозаправочной колонке с разрешения наполнителя.

• Глушить двигатель автомобиля и включать стояночный тормоз.

• Дожидаться заправки возле кассы автомобильной газозаправочной станции.

Текст подготовлен ООО «ГЭС Поволжье».