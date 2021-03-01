Волжский трубный завод отметил свой пятьдесят первый день рождения





Пятьдесят первый день рождения встретил в минувшую пятницу Волжский трубный завод, входящий в Трубную металлургическую компанию, сообщает ИА "Высота 102".

Как отмечают на предприятии, несмотря на все вызовы времени и ограничения, коллектив ВТЗ завершил юбилейный год достойно – трудовыми победами, технологическими прорывами и открытием новых социальных объектов.





Праздничное утро началось для заводчан торжественным открытием новой «умной» транспортной остановки у заводоуправления. Инициативу по её строительству проявили ветераны завода. «Мы смотрели, как успешно идет работа по замене всех остановочных павильонов для внутризаводского транспорта и предложили продолжить этот интересный проект за территорией завода», - рассказала Валентина Пейкерт, председатель Совета ветеранов ВТЗ.





Теперь для всех волжан на проспекте Металлургов (именно так переименовали в 2020 году Автодорогу №7) появился удобный и оснащенный USB-портами для зарядки мобильных телефонов современный павильон. Ожидающие транспорт пассажиры могут здесь познакомиться и с событиями ВТЗ и ТМК, которые транслируются на экране. Современная трамвайно-автобусная остановка стала настоящим арт-объектом!

И это был не единственный подарок городу, которые по традиции дарят в свой день рождения волжские трубники. Управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков вручил ключи от легкового автомобиля Хундай Соната для нужд ГБУЗ «Городская больница № 2» главному врачу учреждения Ольге Грошевой.

ВТЗ встречает очередную дату своего рождения и производственными достижениями. «Год показал, что в тех сложных условиях, в которых оказался весь мир, мы не просто выполняем все заказы, которые получаем, мы совершаем революционные прорывы и технологические открытия», - отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.





Так, коллектив трубопрокатного цеха №1 завершил годовую производственную программу досрочно и еще в декабре 2020 года приступил к производству заказов 2021 года. Перевыполнили годовой план и трубоэлектросварщики. Сталевары в 2020 году по сравнению с прошлым годом увеличили объемы производства нержавеющих марок стали аустенитного класса и стали 13Сr. Коллектив трубопрокатного цеха №3 побил свой рекорд прошлого года по отгрузке труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP, достигнув лучшего результата в своей истории.

В юбилейный для завода год впервые в отрасли на непрерывном стане с удерживаемой оправкой была реализована возможность проката труб из стали аустенитного класса из собственной непрерывнолитой нержавеющей заготовки. Также успешно освоено и начато промышленное производство обсадных труб с уникальным резьбовым соединением TMK UP CENTUM. В минувшем году ВТЗ подтвердил звание лучшего экспортера, став победителем регионального этапа Всероссийской премии «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес».

Такой задел позволил коллективу ВТЗ уверенно вступить в 2021 год – год 20-летия со дня образования Трубной Металлургической Компании.





Подтверждением достигнутых результатов и реализации социально-ориентированных проектов стали награды, отмечающие конкретные успехи заводчан. Они были вручены лучшим работникам на торжественном собрании в ДК «ВГС».

Поздравить коллектив завода сюда пришли заместитель Губернатора Волгоградской области Олег Николаев, депутаты Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов и Владимир Ефимов. Теплые слова поздравлений и признательности за доблестный труд прозвучали от заместителя главы администрации городского округа - г. Волжский Екатерины Гиричевой и председателя Волжской городской Думы Дмитрия Ястребова.



