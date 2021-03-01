Волжский трубный завод отметил свой пятьдесят первый день рождения

Экономика 01.03.2021 10:28 Новости компаний
0
01.03.2021 10:28 Новости компаний
Пятьдесят первый день рождения встретил в минувшую пятницу Волжский трубный завод, входящий в Трубную металлургическую компанию, сообщает ИА "Высота 102".
Как отмечают на предприятии, несмотря на все вызовы времени и ограничения, коллектив ВТЗ завершил юбилейный год достойно – трудовыми победами, технологическими прорывами и открытием новых социальных объектов.
Праздничное утро началось для заводчан торжественным открытием новой «умной» транспортной остановки у заводоуправления. Инициативу по её строительству проявили ветераны завода. «Мы смотрели, как успешно идет работа по замене всех остановочных павильонов для внутризаводского транспорта и предложили продолжить этот интересный проект за территорией завода», - рассказала Валентина Пейкерт, председатель Совета ветеранов ВТЗ.
Теперь для всех волжан на проспекте Металлургов (именно так переименовали в 2020 году Автодорогу №7) появился удобный и оснащенный USB-портами для зарядки мобильных телефонов современный павильон. Ожидающие транспорт пассажиры могут здесь познакомиться и с событиями ВТЗ и ТМК, которые транслируются на экране. Современная трамвайно-автобусная остановка стала настоящим арт-объектом!
И это был не единственный подарок городу, которые по традиции дарят в свой день рождения волжские трубники. Управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков вручил ключи от легкового автомобиля Хундай Соната для нужд ГБУЗ «Городская больница № 2» главному врачу учреждения Ольге Грошевой.
ВТЗ встречает очередную дату своего рождения и производственными достижениями. «Год показал, что в тех сложных условиях, в которых оказался весь мир, мы не просто выполняем все заказы, которые получаем, мы совершаем революционные прорывы и технологические открытия», - отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Так, коллектив трубопрокатного цеха №1 завершил годовую производственную программу досрочно и еще в декабре 2020 года приступил к производству заказов 2021 года. Перевыполнили годовой план и трубоэлектросварщики. Сталевары в 2020 году по сравнению с прошлым годом увеличили объемы производства нержавеющих марок стали аустенитного класса и стали 13Сr. Коллектив трубопрокатного цеха №3 побил свой рекорд прошлого года по отгрузке труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP, достигнув лучшего результата в своей истории.
В юбилейный для завода год впервые в отрасли на непрерывном стане с удерживаемой оправкой была реализована возможность проката труб из стали аустенитного класса из собственной непрерывнолитой нержавеющей заготовки. Также успешно освоено и начато промышленное производство обсадных труб с уникальным резьбовым соединением TMK UP CENTUM. В минувшем году ВТЗ подтвердил звание лучшего экспортера, став победителем регионального этапа Всероссийской премии «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес».
Такой задел позволил коллективу ВТЗ уверенно вступить в 2021 год – год 20-летия со дня образования Трубной Металлургической Компании.
Подтверждением достигнутых результатов и реализации социально-ориентированных проектов стали награды, отмечающие конкретные успехи заводчан. Они были вручены лучшим работникам на торжественном собрании в ДК «ВГС».
Поздравить коллектив завода сюда пришли заместитель Губернатора Волгоградской области Олег Николаев, депутаты Волгоградской областной Думы Руслан Шарифов и Владимир Ефимов. Теплые слова поздравлений и признательности за доблестный труд прозвучали от заместителя главы администрации городского округа - г. Волжский Екатерины Гиричевой и председателя Волжской городской Думы Дмитрия Ястребова.
Реклама
«На безопасности не экономим!»: на Гремячинском ГОКе внедряют лучшие мировые стандарты промышленной безопасности01.03.2021 12:17
Экономика 01.03.2021 12:17
Банк «Открытие» инвестирует в развитие технологий в 2021 году 17,6 млрд рублей26.02.2021 14:54
Экономика 26.02.2021 14:54
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ26.02.2021 13:36
Экономика 26.02.2021 13:36
В Волгоградской области выросли цены на жилье26.02.2021 13:13
Экономика 26.02.2021 13:13
Сбербанк признан лучшим эквайером Европы26.02.2021 12:13
Экономика 26.02.2021 12:13
Банк «Открытие» нарастил долю цифровых продаж в 2020 году26.02.2021 11:33
Экономика 26.02.2021 11:33
Корпоративный кредитный портфель банка «Открытие» по итогам 2020 года превысил 1 трлн рублей26.02.2021 10:44
Экономика 26.02.2021 10:44
Новый Volkswagen Tiguan. Обновленное «лицо», новая оптика, продвинутое оборудование26.02.2021 10:12
Экономика 26.02.2021 10:12
Благодаря Сбербанку жители отдаленных поселений Поволжья могут снимать наличные и оплачивать ЖКХ на кассах магазинов25.02.2021 19:45
Экономика 25.02.2021 19:45
Банк «Открытие» поддержал клиентов во время пандемии на 162,6 млрд руб и увеличил чистую прибыль25.02.2021 17:20
Экономика 25.02.2021 17:20
Volkswagen Touareg. Выбрать. Купить. Наслаждаться.25.02.2021 15:36
Экономика 25.02.2021 15:36
Михаил Задорнов: «Чистая прибыль группы «Открытие» за 2020 год превысит 43 млрд рублей»25.02.2021 14:38
Экономика 25.02.2021 14:38
Предприятия Волгоградской области наращивают производительность труда25.02.2021 14:03
Экономика 25.02.2021 14:03
ВТБ нарастил кредитный портфель по льготной программе Минсельхоза в Волгоградской области на 38%24.02.2021 14:17
Экономика 24.02.2021 14:17
Банк «Открытие»: большинство женщин юга России потратят на подарки 23 февраля до 3 тыс. рублей21.02.2021 14:15
Экономика 21.02.2021 14:15
Реклама