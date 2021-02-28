Федеральные новости

Дети в транспорте, «Мир» и персональные данные: какие законы вступят в силу в марте

Федеральные новости 28.02.2021 12:19
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28.02.2021 12:19


О законодательных нововведениях марта 2021 года ИА «Высота 102» рассказали в Государственной думе России.

Оплата картой «Мир»
С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир». «Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года – до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года – до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», - отмечал ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Реестр обязательных требований
Для обязательных требований, которые должен соблюдать бизнес после срабатывания «регуляторной гильотины», будет создан специальный реестр. В нем будет перечень этих требований, а также данные об установивших их нормативных правовых актах и сроке их действия.

Дополнительная защита персональных данных
Получение согласия на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации (Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес и т. п.) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.
Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Уголовная ответственность для физлиц-иноагентов
Она вводится для физлиц-иноагентов, не подавших заявление об их включении в реестр Минюста.
Также будет наказание за злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов, и за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента. Подробнее ― в нашем материале.
Кроме того, вступает в силу закон о том, что НКО-иноагентов за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки будут штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. 

Запрет высаживать детей из транспорта
С 7 марта запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что «оставлять ребенка из за неоплаченного проезда одного на дороге – недопустимо, это создает угрозу его жизни и здоровью».

Электронные трудовые — с полным стажем
Теперь каждый гражданин сможет обратиться в ПФР, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года.
Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве.

Ввоз охотничьего оружия иностранцами
С 9 марта иностранные граждане смогут ввозить в РФ оружие для охоты и патроны к нему только с разрешения Росгвардии. Кроме того, иностранцы будут обязаны вывезти охотничье оружие по окончании срока действия разрешения.

Расширяется перечень заказчиков комплексных кадастровых работ
С 23 марта финансирование выполнения комплексных кадастровых работ сможет осуществляться не только за счет средств бюджетов субъектов РФ, но и физических и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ.
Нововведение позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым характером проведения таких работ применительно к единой территории, например к территории садоводческого или огороднического товарищества. Кроме того, уменьшается вероятность возникновения реестровых ошибок.

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