Экономика

Благодаря Сбербанку жители отдаленных поселений Поволжья могут снимать наличные и оплачивать ЖКХ на кассах магазинов

Экономика 25.02.2021 19:45 Новости компаний
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25.02.2021 19:45 Новости компаний


Для жителей удаленных и малонаселенных пунктов Сбербанк обеспечивает возможность снятия наличных на кассах в сельских магазинах. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, на территории присутствия Поволжского банка Сбербанка в 2020 году такой возможностью жители воспользовались более 30 тысяч раз, и смогли получить денежные средства общим объемом 34 млн 823 тысяч рублей.
Сельчанам также доступна оплата на кассах магазинов услуг ЖКХ. По данным Поволжского банка Сбербанка за минувший год объем платежей, совершенных таким образом, превысил 8 млн рублей.
Сервис реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнёрстве с торговыми предприятиями, которые становятся банковскими платёжными агентами банка. Чтобы воспользоваться сервисом необходимо сообщить кассиру о необходимости снятия наличных денежных средств или оплате услуг ЖКХ. За одну транзакцию можно снять с карты в магазине не более 5 тысяч рублей. Комиссия за снятие наличных не взимается.
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк«Мы заботимся о том, чтобы все необходимые финансовые услуги жители удаленных районов могли получать вовремя, в полном объеме. В населенных пунктах, где отсутствуют отделения Сбербанка, в большинстве случаев работают магазины, с которыми мы имеем партнерские отношения. Развитие сети банковских агентов позволяет снимать деньги и оплачивать услуги ЖКХ практически рядом с домом».

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