Происшествия

Пьяный угонщик из Волгоградской области не доехал до друзей в Астрахани

Происшествия 24.02.2021 13:43
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24.02.2021 13:43


Сотрудники ГИБДД задержали 20-летнего ранее судимого жителя Серафимовичского района, который угнал машину, чтобы добраться до ней до друзей в  Астрахани. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 22 февраля инспекторы заметили автомобиль «ВАЗ-21214», водитель которого нарушал правила дорожного движения. На требования полицейских остановиться водитель не отреагировал, прибавив при этом скорость. Во время движения нарушитель не справился с управлением и наехал на препятствие, повредил переднее крыло транспортного средства, после чего остановился.
Стражи порядка установили личность задержанного. 20-летний местный житель был нетрезв. В ходе проверки полицейские выяснили, что молодой человек никогда не имел водительских прав, а данное транспортное средство ему не принадлежит.
В это же самое время в полицию обратился 36-летний житель г. Серафимовича, заявивший об угоне автомобиля «ВАЗ-21214», припаркованного возле его домовладения. Инспекторы установили, что задержанный и угонщик автомобиля - одно и то же лицо.
Злоумышленник признал свою вину в содеянном и пояснил, что, употребив спиртные напитки, отправился гулять по городу и заметил незапертый автомобиль. Сев за руль, мужчина обнаружил ключи в замке зажигания и тут же решил отправиться в гости к знакомым в Астрахань. В отношении задержанного составлен протокол об административном нарушении в соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.
В настоящее время дознавателями Отдела МВД России по Серафимовичскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

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