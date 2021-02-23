



Один человек погиб и трое ранены в результате столкновения грузовика и двух легковушек в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на автодороге «Иловля-Ольховка-Камышин».

По предварительной информации, 35-летний водитель «Нива Шевроле» выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с задним левым колесом полуприцепа «Крэбс» в составе грузовика «Ман». После этого легковушку отбросило на движущуюся во встречном направлении автомашину «Лада Приора» под управлением 25-летней девушки-водителя.

В результате ДТП 33-летний пассажир «Лада Приора» скончался до приезда скорой помощи, 23-летний пассажир и водитель автомашины «Нива Шевроле», водитель «Лада Приора» доставлены в больницу.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области