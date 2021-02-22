Британская яхта волгоградского бизнесмена сгорела на Волге

Происшествия 22.02.2021 15:43
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22.02.2021 15:43
В Волгограде на берегу Волги потушили пожар на дорогой яхте. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось накануне в поселке Купоросный в Советском районе, где была пришвартовано 18-метровое судно Princess 56. По предварительной версии, возгорание могло произойти при зарядке аккумулятора. При этом топливные баки яхты были полностью заполнены соляркой. Судно серьезно пострадало. По сведениям информагентства, яхта принадлежит волгоградскому бизнесмену.
Справка. Яхты данной фирмы производят в Великобритании. Они подходят для небольших круизов и часто используются для отдыха на Средиземноморье. На судне может уместиться до 16 человек, здесь имеются два туалета и несколько кают. Подержанные яхты Princess 56, изготовленные в 90-х годах, продаются в различных странах мира от 200 до 250 тысяч евро. Новые судна стоят в районе 1 миллиона евро.
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