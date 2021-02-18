Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятиться











Причины завышенной стоимости тепла за январь в 22 домах Центрального района объяснили жителям чиновники. Ситуацию по каждой проблемной многоэтажке разобрали в ходе организованной администрацией Волгограда встречи с собственниками квартир, сообщает ИА «Высота 102».





Основания для увеличения сумм в платежках оказались самые различные. К примеру, в новом доме №18Б по улице Дымченко неожиданно «обнулился» прибор учета тепловой энергии. В сталинке на Советской, 4 из-за выявленных технических проблем на общедомовом оборудовании жильцам за январь пришли квитанции с «совершенно необъяснимыми цифрами». Такую характеристику ситуации дал руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации города Роман Козлов.

По ряду адресов после осуществленного мониторинга и проведенной встречи с жителями власти приняли решение передать материалы в Жилинспекцию. В течение ближайших 14 дней надзорный орган должен провести проверки и выдать предписания ООО «Концессии теплоснабжения» о перерасчете платы за тепло в сторону снижения. Как заверила граждан председатель комитета Волгоградской облдумы по ЖКХ, жилищной политики и строительству Валентина Гречина, если ресурсоснабжающая компания откажется это делать, то будут инициированы судебные тяжбы. «Я надеюсь, что до этого не дойдет», - заключила парламентарий.





Напомним, в январе многие жители Волгограда столкнулись с проблемой высоких платежей за отопление. При этом, существенного похолодания по сравнению с декабрем не произошло, как и изменения температуры воздуха в квартирах. Обитатели ряда домов жалуются на систематические перетопы, то есть им поставляют гораздо больше тепла, чем требуется. Один из участников собрания в детско-юношеском центре заявил представителям мэрии о том, что у него дома – 27 градусов, за которые ему приходят «космические» коммунальные счета.

По данным ООО «Концессии теплоснабжения», платежки с завышенными суммами по теплу в январе получили жители 111 домов. По каждому из этих строений власти организовали проверки, по итогам которых чиновники отчитываются о проделанной работе перед собственниками квартир. На сегодняшний день такие сходы прошли в четырех районах Волгограда из восьми.



