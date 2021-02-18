Качинский рынок в Волгограде открылся после пожара





Сегодня возобновил работу Качинский рынок, который частично пострадал после пожара 16 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, торговля идет в рядах, которые не затронул огонь. Выгоревшая территория пока огорожена. Предприниматели, которые лишились мест в результате пожара, могут выбрать другие торговые точки на этом же рынке на льготных условиях.

Напомним, площадь возгорания на Качинском рынке составила 2000 квадратных метров. Трое человек пострадали, один человек погиб. Это 62-летняя женщина, торговавшая в одном из павильонов. По данному факту СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Выяснением причин воспламенения торговых рядов на «Каче» занимается испытательная пожарная лаборатория МЧС.

Качинский рынок находится в управлении ООО «ОЗОН», учредителями которого являются Василий Кортунов и Геннадий Анненко.



