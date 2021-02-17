Экономика

В Волгоградской области морковь сравнялась в цене с картофелем

Экономика 17.02.2021 16:01
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17.02.2021 16:01


В Волгоградской области за последнюю неделю вновь подорожали некоторые овощи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, стоимость «второго хлеба» поднялась на 3,1% и достигла в среднем 30,92 рублей за кг. Цена морковки выросла почти на 3% - теперь килограмм этого овоща стоит в среднем 30,85 рублей. То есть стоимость картофеля почти сравнялась с ценой на морковь. 
Также на прошлой неделе был замечен небольшой рост стоимости риса – на 1,68% (до 47,22 рублей за кг), муки – на 0,12% (до 33,76 рублей за кг). Почти на 1% подорожали яйца – до 74,24 рублей за десяток. А вот сахар и подсолнечное масло на мизер подешевели – на 0,5% и на 0,3% соответственно (до 44,84 рублей за кг и до 113,71 рубля за литр). 
К слову, по сообщениям федеральных СМИ, в Минсельхозе объяснили резкий рост цен на картофель и морковь «снижением производства из-за неблагоприятной погоды». И заверили, что все должно исправиться к… июню.
На фото: цены на яйца в октябре 2010 года. 

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