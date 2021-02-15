Экономика 15.02.2021 20:27
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15.02.2021 20:27
В Волгоградской области всего на 4% удалось снизить задолженность по зарплате. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, где опубликовали данные на 1 февраля 2021 года, сейчас она составляет 40,5 миллиона рублей. Месяцем раньше было 42,2 миллиона рублей.
При этом в Волгоградской области больше не самые большие долги по зарплате в ЮФО. Теперь самая значительная задолженность в Ростовской области – почти 198 миллионов рублей. В Краснодарском крае – 76,8 миллиона рублей. Вообще ничего не должны работникам в Адыгее и в Севастополе.
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