



В Волгоградской области всего на 4% удалось снизить задолженность по зарплате. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, где опубликовали данные на 1 февраля 2021 года, сейчас она составляет 40,5 миллиона рублей. Месяцем раньше было 42,2 миллиона рублей.

При этом в Волгоградской области больше не самые большие долги по зарплате в ЮФО. Теперь самая значительная задолженность в Ростовской области – почти 198 миллионов рублей. В Краснодарском крае – 76,8 миллиона рублей. Вообще ничего не должны работникам в Адыгее и в Севастополе.



