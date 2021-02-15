В Волгограде столкнулись автобус и маршрутка: шестеро пострадавших





В Волгограде выясняют обстоятельства ДТП в Советском районе, в котором пострадали шестеро человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, сегодня около половины девятого утра водитель маршрутки №70а, двигаясь по пр. Университетскому, напротив дома № 52 не выдержал безопасную дистанцию.





В результате маршрутка врезалась в идущий впереди автобус №25. В результате ДТП пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса.





Сейчас на месте ДТП работают экипажи ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.