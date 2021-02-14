В Волгоградской области зафиксировали самое сильное падение рождаемости в ЮФО

Общество 14.02.2021 08:33
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14.02.2021 08:33
В Волгоградской области в 2020 году произошел самый резкий спад рождаемости на фоне других регионов ЮФО и зафиксирована самая высокая смертность. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата за январь-декабрь прошлого года. Так, за этот период в Волгоградской области в прошлом году родились 19663 детей, тогда как за аналогичный период позапрошлого года на свет появились 21094 ребенка. Таким образом, количество новорожденных снизилось на 1431 человек. Показатель падения рождаемости составил 6,8%. Для сравнения - в Астраханской области рождаемость снизилась на 0,9%, а в Адыгее, наоборот, она выросла на 5,2%.
При этом в Волгоградской области за прошлый год зафиксирована самая высокая смертность среди регионов ЮФО. Так, за январь-декабрь 2020 года в Волгоградской области скончались 39114 человек, а за аналогичный период 2019 года – 32852 человека. Рост смертности составил 19,1% (6262 человека). Это – самый высокий показатель в Южном федеральном округе. Самый низкий в Адыгее – 7,3%.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об избыточной смертности населения Волгоградской области в декабре 2020 года. Тогда из жизни ушли 4342 человека, тогда как в последнем месяце 2019 года умерших было 2704 человека. Таким образом, рост количества умерших составил 1638 человек.
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