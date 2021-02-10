В Волгограде убивший отца школьницы Мелконян не вышел из СИЗО





Без изменения оставлена мера пресечения Арсену Мелконяну - главному фигуранту уголовного дела об убийстве Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, сегодня апелляционная инстанция Волгоградского областного суда оставила апелляционную жалобу его адвоката без удовлетворения.

Защитник обжаловал постановление суда о заключении под стражу Мелконяна до 11 июля 2021 года. По его мнению, при решении вопроса о мере пресечения в отношении его подзащитного, ему - адвокату не была предоставлена возможность выразить свою позицию. Поэтому он просил отменить указанное постановление.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения под стражу, а также новых обстоятельств, исключающих применение в отношении подсудимого Мелконяна данной меры пресечения. Фигурант уголовного дела останется в СИЗО.

Органами следствия 30-летний Мелконян обвиняется в том, что 23 октября 2020 года он, находясь в помещении банка, в ходе возникшего конфликта умышленно нанес несколько ударов волгоградцу Роману Гребенюку в область головы. В результате пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, он скончался. Арсену Мелконяну инкриминируется ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его сестра Анна Мелконян обвиняется по ч. 4, ч.5 ст. 33 ч.3 ст.30 п. "д" ч.2 ст. 111 УК РФ (подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 4 ст. 33 п.п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. А ее мужу предъявлено обвинение по по ч.3 ст.30, п. "д" ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений), ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала Анна Мелконян, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате. Сначала она подговорила мужа Армана Смбатяна отомстить обидчику. Супруг женщины днем 23 октября приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча всё же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего брата выступить исполнителем преступного замысла. Последний в отделении банка без объяснения причин нанес мужчине несколько ударов по голове. Впоследствии от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Всем троим были предъявлены обвинения, уголовное дело в конце декабря передали в суд.



