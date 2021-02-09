Коронавирус не пощадил сельских жителей в Волгоградской области

Здравоохранение 09.02.2021 17:53
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09.02.2021 17:53
Пятеро жителей Волгоградской области скончались от коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном оперативном штабе, среди погибших двое жителей Камышина - женщина 53 лет и мужчина 47 лет, а также 68-летний мужчина из Руднянского района, 44-летняя жительница Фроловского района и 53-летний мужчина из Светлоярского района.
У всех был диагностирован COVID-19 c двухсторонней пневмонией. Пациенты при жизни имели хронические заболевания, что сказалось на течении болезни.
Всего от коронавируса в Волгоградской области скончались 659 человек.
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