Коронавирус не пощадил сельских жителей в Волгоградской области





Пятеро жителей Волгоградской области скончались от коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном оперативном штабе, среди погибших двое жителей Камышина - женщина 53 лет и мужчина 47 лет, а также 68-летний мужчина из Руднянского района, 44-летняя жительница Фроловского района и 53-летний мужчина из Светлоярского района.

У всех был диагностирован COVID-19 c двухсторонней пневмонией. Пациенты при жизни имели хронические заболевания, что сказалось на течении болезни.

Всего от коронавируса в Волгоградской области скончались 659 человек.



