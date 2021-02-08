Общество

Депутатам Волгоградской облдумы запретят иметь помощников из числа родственников

Общество 08.02.2021 12:19
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08.02.2021 12:19


В региональный парламент внесен проект изменений в положение о помощнике депутата Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный проект постановления, предусматривается введение запрета депутату иметь помощников, работающих на платной основе, из числа близких родственников – родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей. Как говорится в пояснительной записке, делается это в целях недопущения конфликта интересов и совершенствования законодательства Волгоградской области. 
Проект постановления внесен четырьмя депутатами областной думы – Валентиной Гречиной, Михаилом Струком, Алексеем Волоцковым и Евгением Шаманаевым. 

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