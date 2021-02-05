На перекрестке в Волгограде машина снесла светофор





В Волгограде в результате ДТП автомобиль снес светофор. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, авария с участием двух автомобилей произошла сегодня в Дзержинском районе на пересечении шоссе Авиаторов и проезда Геофизиков. Столкнулись «десятка» и «Нива», после чего одна из машин влетела в опору светофора, в результате чего он рухнул.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области сообщили о двух пострадавших в этом ДТП. "По предварительным данным, "Нива" двигалась по шоссе Авиаторов со стороны улицы Ангарской в сторону Лесогорская. На пересечении с проездом Геофизиков внедорожник проскочил на красный свет и столкнулся с "десяткой", которую в результате удара отбросила на светофор. Закрытые черепно-мозговые травмы получила 16-летняя девочка, которая находилась в салоне "Нивы", и пассажир "десятки".





Фото ИА "Высота 102".