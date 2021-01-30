В Волгограде координатор штаба Навального арестован еще на 10 суток





Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, Евгений Кочегин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ ( организация, либо проведение несанкционированного публичного мероприятия). Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

25 января 2021 года Кочегин, находясь в специальном приемнике УМВД России по Волгограду, вел предварительную агитацию среди арестованных лиц, призывая их к участию в очередном несанкционированном массовом мероприятии. В судебном заседании Кочегин вину в совершении административного правонарушения не признал.

Неделю назад перед проведением 23 января незаконной акции протеста суд уже арестовывал Кочегина на семь суток за аналогичное правонарушение. Напомним, п о итогам несогласованного шествия в областном центре в прошлую субботу было задержано около 50 человек, которых суд впоследствии привлек к административной ответственности за участие в митинге, который не был согласован властями. Несколько человек получили по 7 суток ареста, подавляющее большинство были оштрафованы на 10 тысяч рублей. Накануне информагентству стало известно, что 14 человек из общего числа задержанных ранее имели судимости . Данные лица были осуждены за кражи, разбои, оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, развратные действия и другие преступления.

В четверг, 29 января, прокуратура Волгоградской области выступила с официальным заявлением , предупредив граждан об ответственности за участие на несанкционированных акциях.

Кочегина задержали утром 22 января в его квартире. При осмотре жилища правоохранительные органы обнаружили в одной из комнат 50-килограммовый газовый баллон красно-коричнего цвета.

Евгений Кочегин стал координатором штаба Навального в Волгограде в октябре 2018 года, придя на смену Алексею Волкову. Последнего привлекли к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в рамках дела о разукрашенной в соцсетях в зеленый цвет фигуре Родины-матери.

Ранее Кочегин был исключен из ВолГУ за плагиат в работе и неуспеваемость. Также известно, что он уклонялся от службы в армии. Летом 2020 года прославился, распространив фейковую новость о голосовании по поправкам в Конституцию.



