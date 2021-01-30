В Волгограде координатор штаба Навального арестован еще на 10 суток

Общество 30.01.2021 00:19
0
30.01.2021 00:19
Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, Евгений Кочегин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ ( организация, либо проведение несанкционированного публичного мероприятия). Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
25 января 2021 года Кочегин, находясь в специальном приемнике УМВД России по Волгограду, вел предварительную агитацию среди арестованных лиц, призывая их к участию в очередном несанкционированном массовом мероприятии. В судебном заседании Кочегин вину в совершении административного правонарушения не признал.
Неделю назад перед проведением 23 января незаконной акции протеста суд уже арестовывал Кочегина на семь суток за аналогичное правонарушение. Напомним, по итогам несогласованного шествия в областном центре в прошлую субботу было задержано около 50 человек, которых суд впоследствии привлек к административной ответственности за участие в митинге, который не был согласован властями. Несколько человек получили по 7 суток ареста, подавляющее большинство были оштрафованы на 10 тысяч рублей. Накануне информагентству стало известно, что 14 человек из общего числа задержанных ранее имели судимости. Данные лица были осуждены за кражи, разбои, оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, развратные действия и другие преступления.
В четверг, 29 января, прокуратура Волгоградской области выступила с официальным заявлением, предупредив граждан об ответственности за участие на несанкционированных акциях.
Кочегина задержали утром 22 января в его квартире. При осмотре жилища правоохранительные органы обнаружили в одной из комнат 50-килограммовый газовый баллон красно-коричнего цвета.
Евгений Кочегин стал координатором штаба Навального в Волгограде в октябре 2018 года, придя на смену Алексею Волкову. Последнего привлекли к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в рамках дела о разукрашенной в соцсетях в зеленый цвет фигуре Родины-матери.
Ранее Кочегин был исключен из ВолГУ за плагиат в работе и неуспеваемость. Также известно, что он уклонялся от службы в армии. Летом 2020 года прославился, распространив фейковую новость о голосовании по поправкам в Конституцию.
Реклама
В течение двух лет в Волгограде могут быть полностью обновлены 23 школьных пищеблока29.01.2021 21:07
Общество 29.01.2021 21:07
Волгоградская область попала в ТОП-20 регионов по теме нацпроектов29.01.2021 20:15
Общество 29.01.2021 20:15
Температурные качели и дождь: погода в Волгоградской области снова испортится29.01.2021 17:47
Общество 29.01.2021 17:47
Наркота, грабежи и побои: среди задержанных на митинге в Волгограде оказались бывшие уголовники29.01.2021 15:01
Общество 29.01.2021 15:01
Волгоградское УФАС заподозрило в непорядочности оконную компанию29.01.2021 12:38
Общество 29.01.2021 12:38
Под Волгоградом на ремонт центров по установлению пенсий выделено несколько миллионов рублей29.01.2021 08:04
Общество 29.01.2021 08:04
В Волгограде прокуратура предупредила о последствиях за участие в незаконных акциях28.01.2021 20:11
Общество 28.01.2021 20:11
В Волгограде живущую на пособия мать посчитали богачкой28.01.2021 15:42
Общество 28.01.2021 15:42
Свежие ямы окружают: мост через ВДСК в Волгограде вновь будут латать28.01.2021 15:05
Общество 28.01.2021 15:05
Новый асфальт в Ворошиловском районе Волгограда «убила» капризная зима28.01.2021 13:39
Общество 28.01.2021 13:39
Удаленка, до свидания!: в Волгоградской области студентов возвращают в вузы28.01.2021 13:11
Общество 28.01.2021 13:11
МВД России оценило труд медсестры из Волгограда28.01.2021 10:26
Общество 28.01.2021 10:26
В Волгоградской области подскочили цены на морковь и колбасы28.01.2021 10:04
Общество 28.01.2021 10:04
В Волгограде объявлены торги по питанию в детсадах на 1 млрд рублей28.01.2021 08:48
Общество 28.01.2021 08:48
Волгоградские депутаты собираются в вояж по собачьим приютам27.01.2021 20:29
Общество 27.01.2021 20:29
Реклама