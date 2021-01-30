Общество

В Волгограде координатор штаба Навального арестован еще на 10 суток

Общество 30.01.2021 00:19
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30.01.2021 00:19


Дзержинский районный суд Волгограда арестовал на 10 суток координатора местного штаба Алексея Навального. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, Евгений Кочегин привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ ( организация, либо проведение несанкционированного публичного мероприятия). Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
25 января 2021 года Кочегин, находясь в специальном приемнике УМВД России по Волгограду, вел предварительную агитацию среди арестованных лиц, призывая их к участию в очередном несанкционированном массовом мероприятии. В судебном заседании Кочегин вину в совершении административного правонарушения не признал.
Неделю назад перед проведением 23 января незаконной акции протеста суд уже арестовывал Кочегина на семь суток за аналогичное правонарушение. Напомним, по итогам несогласованного шествия в областном центре в прошлую субботу было задержано около 50 человек, которых суд впоследствии привлек к административной ответственности за участие в митинге, который не был согласован властями. Несколько человек получили по 7 суток ареста, подавляющее большинство были оштрафованы на 10 тысяч рублей. Накануне информагентству стало известно, что 14 человек из общего числа задержанных ранее имели судимости. Данные лица были осуждены за кражи, разбои, оборот наркотиков, причинение вреда здоровью, развратные действия и другие преступления.
В четверг, 29 января, прокуратура Волгоградской области выступила с официальным заявлением, предупредив граждан об ответственности за участие на несанкционированных акциях.
Кочегина задержали утром 22 января в его квартире. При осмотре жилища правоохранительные органы обнаружили в одной из комнат 50-килограммовый газовый баллон красно-коричнего цвета.
Евгений Кочегин стал координатором штаба Навального в Волгограде в октябре 2018 года, придя на смену Алексею Волкову. Последнего привлекли к уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в рамках дела о разукрашенной в соцсетях в зеленый цвет фигуре Родины-матери. 
Ранее Кочегин был исключен из ВолГУ за плагиат в работе и неуспеваемость. Также известно, что он уклонялся от службы в армии. Летом 2020 года прославился, распространив фейковую новость о голосовании по поправкам в Конституцию.

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