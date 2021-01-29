



14 задержанных на несанкционированном митинге в Волгограде 23 января оказались бывшими уголовниками. В общей сложности они совершили 20 преступлений, таких как побои, умышленное причинение вреда здоровью и хранение наркотиков.

Чаще всего экс-преступники, а ныне – политические активисты, попадали на скамью подсудимых не за свои гражданские идеалы, а за банальные кражи. Бывшими ворами оказались пятеро человек. Еще трое имели опыт неправомерного завладения автомобилями и столько же человек были осуждены за грабежи.

Напомним, по итогам субботнего митинга Центральный районный суд привлек к административной ответственности троих организаторов, агитатора и 47 участников незаконного собрания. Несколько человек получили по 7 суток ареста, остальным выписали штрафы в размере 10 тысяч рублей и провели с ними разъяснительные беседы. В случае повторного участия в незаконном шествии им грозит уже более серьезное наказание: штраф уже от 150 до 300 тысяч рублей, или арест до тридцати суток.





Любопытно, что 32 человека из попавших в автозаки за проявление агрессии в адрес полицейских, оказались безработными, почти полтора десятка человек имели криминальное прошлое, еще шестеро - несовершеннолетние. Учитывая, что большинство оштрафованных не имеют официальных доходов, то раскошеливаться за совершенные ими деяния, возможно, придется их родственникам. С учетом того, что активисты не побоялись массового скопления людей, то запросто могли поймать коронавирус, с которым теперь придут за деньгами к родителям, а также бабушкам и дедушкам. Но задумываются ли такие внуки об угрозе для здоровья своих близких – вопрос спорный.

Почти половина задержанных (22 человека) – взрослые, если так можно выразиться «сознательные» люди (им старше 25 лет) под влияние которых, по всей видимости, попали подростки.

Фамилии антигероев митинга находятся в открытом доступе – на сайте Центрального районного суда. Журналисты ИА "Высота 102" сверили их персоналии с картотекой уголовных дел на порталах судов и нашли любопытные совпадения.

Источник информагентства в правоохранительных органах, который подтвердил эти сведения, также предоставил некоторые данные о месте проживания и возрасте нарушителей. 9 человек из 14 – волгоградцы, трое жителей области и двое – заезжие «гастролеры» из Ленинградской и Ростовской областей.

Публикуем список привлеченных к административной ответственности участников митинга в Волгограде, судимых по следующим уголовным статьям:

- Злодеев (36 лет, Центральный район) - ст.319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- Золотарев (42 года, Ворошиловский район Волгограда) – ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

- Лабазнов (18 лет, Краснооктябрьский район Волгограда) – ст.161 УК РФ «Грабеж».

- Костеров (21 год, Центральный район Волгограда) - Ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- Игнатенко (22 года, Красноармейский район Волгограда) – ст. 158 УК РФ «Кража», ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ст.161 УК РФ «Грабеж».

- Демидов (36 лет, Тракторозаводский район) – ст.158 УК РФ «Кража».

- Юрченко (34 года, Краснослободск) – ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

- Сиваков (32 года, Волжский) - Ст.135 УК РФ «Развратные действия».

- Горохов (46 лет, Михайловка) – ст.222 УК РФ « Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

- Карамундинов (20 лет, Ленинградская область, г. Приморск) – ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- Смирнов (20 лет, Ростовская область, с.Заветное) - ст.116 УК РФ «Побои», ст. 158 УК РФ «Кража».

- Гусев (20 лет, Краснооктябрьский район Волгограда) – ст.158 УК РФ «Кража» и ст.161 УК РФ «161» - «Грабеж».

- Тимофеев (26 лет, Дзержинский район Волгограда) – ст.158 УК РФ «Кража», ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- Алексеев (28 лет, Ворошиловский район Волгограда) – ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков».

Среди участников митинга, в отношении которых Центральный суд Волгограда вынес постановления об административном наказании, также оказались:

- Даниличев Иван Анатольевич

- Молитвин Сергей Шамильевич.

- Фролов Илья Сергеевич

- Туровец Марина Валерьевна

- Панкратов Михаил Сергеевич

- Сивко Сергей Павлович

- Сахаров Илья Викторович

- Алешин Александр Анатольевич

- Наумов Дмитрий Андреевич

- Попова Кристина Николаевна

- Пороховой Е.А.

- Самохин Даниил Дмитриевич

- Семенов Владислав Александрович

- Суханов Андрей Геннадьевич

- Темляков Иван Алексеевич

- Антюфеева Ирина Алексеевна

- Нарушев Руслан Уразбаевич - Бырченко Владимир Юрьевич - Толокнова Ольга Сергеевна - Лыгин Владислав Андреевич - Коваль Владимир Юрьевич - Чертопалов Константин Владимирович - Фазылов Роман Олегович - Олюнина Алиса Александровна - Кравченко Илья Роальдович - Куфтин Николай Николаевич - Сомсиков Андрей Витальевич









