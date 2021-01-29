Общество 29.01.2021 15:01
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29.01.2021 15:01
14 задержанных на несанкционированном митинге в Волгограде 23 января оказались бывшими уголовниками. В общей сложности они совершили 20 преступлений, таких как побои, умышленное причинение вреда здоровью и хранение наркотиков.
Чаще всего экс-преступники, а ныне – политические активисты, попадали на скамью подсудимых не за свои гражданские идеалы, а за банальные кражи. Бывшими ворами оказались пятеро человек. Еще трое имели опыт неправомерного завладения автомобилями и столько же человек были осуждены за грабежи.
Напомним, по итогам субботнего митинга Центральный районный суд привлек к административной ответственности троих организаторов, агитатора и 47 участников незаконного собрания. Несколько человек получили по 7 суток ареста, остальным выписали штрафы в размере 10 тысяч рублей и провели с ними разъяснительные беседы. В случае повторного участия в незаконном шествии им грозит уже более серьезное наказание: штраф уже от 150 до 300 тысяч рублей, или арест до тридцати суток.
Любопытно, что 32 человека из попавших в автозаки за проявление агрессии в адрес полицейских, оказались безработными, почти полтора десятка человек имели криминальное прошлое, еще шестеро - несовершеннолетние. Учитывая, что большинство оштрафованных не имеют официальных доходов, то раскошеливаться за совершенные ими деяния, возможно, придется их родственникам. С учетом того, что активисты не побоялись массового скопления людей, то запросто могли поймать коронавирус, с которым теперь придут за деньгами к родителям, а также бабушкам и дедушкам. Но задумываются ли такие внуки об угрозе для здоровья своих близких – вопрос спорный.
Почти половина задержанных (22 человека) – взрослые, если так можно выразиться «сознательные» люди (им старше 25 лет) под влияние которых, по всей видимости, попали подростки.
Фамилии антигероев митинга находятся в открытом доступе – на сайте Центрального районного суда. Журналисты ИА "Высота 102" сверили их персоналии с картотекой уголовных дел на порталах судов и нашли любопытные совпадения.
Источник информагентства в правоохранительных органах, который подтвердил эти сведения, также предоставил некоторые данные о месте проживания и возрасте нарушителей. 9 человек из 14 – волгоградцы, трое жителей области и двое – заезжие «гастролеры» из Ленинградской и Ростовской областей.
Публикуем список привлеченных к административной ответственности участников митинга в Волгограде, судимых по следующим уголовным статьям:
- Злодеев (36 лет, Центральный район) - ст.319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
- Золотарев (42 года, Ворошиловский район Волгограда) – ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
- Лабазнов (18 лет, Краснооктябрьский район Волгограда) – ст.161 УК РФ «Грабеж».
- Костеров (21 год, Центральный район Волгограда) - Ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
- Игнатенко (22 года, Красноармейский район Волгограда) – ст. 158 УК РФ «Кража», ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ст.161 УК РФ «Грабеж».
- Демидов (36 лет, Тракторозаводский район) – ст.158 УК РФ «Кража».
- Юрченко (34 года, Краснослободск) – ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
- Сиваков (32 года, Волжский) - Ст.135 УК РФ «Развратные действия».
- Горохов (46 лет, Михайловка) – ст.222 УК РФ « Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
- Карамундинов (20 лет, Ленинградская область, г. Приморск) – ст.166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
- Смирнов (20 лет, Ростовская область, с.Заветное) - ст.116 УК РФ «Побои», ст. 158 УК РФ «Кража».
- Гусев (20 лет, Краснооктябрьский район Волгограда) – ст.158 УК РФ «Кража» и ст.161 УК РФ «161» - «Грабеж».
- Тимофеев (26 лет, Дзержинский район Волгограда) – ст.158 УК РФ «Кража», ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
- Алексеев (28 лет, Ворошиловский район Волгограда) – ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков».
Среди участников митинга, в отношении которых Центральный суд Волгограда вынес постановления об административном наказании, также оказались:
- Даниличев Иван Анатольевич
- Молитвин Сергей Шамильевич.
- Фролов Илья Сергеевич
- Туровец Марина Валерьевна
- Панкратов Михаил Сергеевич
- Сивко Сергей Павлович
- Сахаров Илья Викторович
- Алешин Александр Анатольевич
- Наумов Дмитрий Андреевич
- Попова Кристина Николаевна
- Пороховой Е.А.
- Самохин Даниил Дмитриевич
- Семенов Владислав Александрович
- Суханов Андрей Геннадьевич
- Темляков Иван Алексеевич
- Антюфеева Ирина Алексеевна
- Нарушев Руслан Уразбаевич
- Бырченко Владимир Юрьевич
- Толокнова Ольга Сергеевна
- Лыгин Владислав Андреевич
- Коваль Владимир Юрьевич
- Чертопалов Константин Владимирович
- Фазылов Роман Олегович
- Олюнина Алиса Александровна
- Кравченко Илья Роальдович
- Куфтин Николай Николаевич
- Сомсиков Андрей Витальевич
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