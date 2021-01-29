Экономика

Год эксплуатации ŠKODA SUPERB: плюсы и минусы

Экономика 29.01.2021 17:53 Реклама
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29.01.2021 17:53 Реклама


Новый лифтбек ŠKODA SUPERB[1] — в общем и целом, сложно назвать полностью новым автомобилем в линейке моделей бренда. Он является, скорее, улучшенной рестайлинговой модификацией оригинального авто 2015 года, так как большинство технических узлов осталось без существенных изменений, и даже мобильная платформа MQB[2] осталась той же.
как показывают отзывы поклонников автомобилей ŠKODA[3], машина за год эксплуатации на российских дорогах произвела на  автомобилиста более чем приятное впечатление. О том, какие «плюсы» авто отметили отечественные автолюбители, что оценили, а к чему остались вопросы, рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст-Октава» — официальном дилере ŠKODA.
Больше пространства
Российские владельцы лифтбеков отмечают увеличение внутреннего пространства в авто за счет глубокой реконструкции салона. При сохранении базовых габаритов кузова (4869 х 1864 х 1484 мм), внутри машины пассажиры получили больше свободного места, особенно перед задними сиденьями. Теперь там удобно поместятся пассажиры с ростом более 190 см, а форма кресел обеспечивает достаточно места по высоте для головы. 

В объемном багажнике (584 литра) пространство грамотно организовано. Багажное отделение структурировано, снабжено выдвижным полом с многофункциональным отсеком-органайзером, выдвижной шторкой и дополнительным органайзером под поликом. Большая семья может поместить там внушительный по размерам и весу багаж для продолжительного путешествия или снаряжение для поездки на природу, грамотно распределить его и обеспечить сохранность при транспортировке. При необходимости, багажник можно быстро увеличить до 1720 литров за счет сложенных кресел второго ряда. 


Новая динамика и управляемость
Обновленный ŠKODA SUPERB — машина достаточно тяжелая и переднеприводная. С проверенным 2-литровым 190-сильным двигателем, жестковатой многорычажной подвеской, пакетом для плохих дорог с опцией настройки шасси под состояние дорожного покрытия и увеличенным на 15 см (до 157 см) клиренсом, вязнуть в сугробах и буксовать в ледяной крошке автомобиль не будет. Скоростные характеристики, как для семейного авто — более чем достаточные: до «сотни» машина будет разгоняться за 7.8 секунды. 
В бюджетных комплектациях неплохо показывает себя 1.4 TSI[4] на 150 л.с. + 6 ступенчатая МКПП, а для любителей быстрой езды можно выбрать турбированный 2-литровый движок с прямым впрыском на 220 или 280 «лошадей» + 7-ступенчатый DSG[5]. Расход топлива у любого из этих моторов — всего 6-6.6 литра/100 км, что в российских реалиях можно считать подарком.  
Очень помогает на трассе DCC[6] – система регулировки ходовой, с помощью которой можно быстро отрегулировать подвеску под качество дорожного полотна под колесами в данный момент. Ну а если взять более дорогую полноприводную комплектацию машины (подключаемый полный привод при сильных нагрузках), то все вопросы к устойчивости, маневренности, качеству хода и чувствительности к рулю снимаются автоматически! 
Полный обзор дороги
Сегодня удивить качественной автооптикой и использованием инновационных LED[7] -фар сложно, но матричные полисегментные светодиодные фары в ŠKODA SUPERB  теперь устанавливаются уже на базовую бюджетную комплектацию. 
Ближним/дальним светом автоматически управляет бортовой компьютер, получающий информацию о дорожной обстановке с фронтальной обзорной камеры. Фары работают в постоянном режиме дальнего света, по необходимости отключая и подключая нужные сегменты подсветки. Это обеспечивает оптимальный обзор дороги и исключает ослепление водителей встречного транспорта. Автоматически подсвечиваются маневры — тут срабатывают датчики угла поворота и сигналит спутниковая навигация. 
Собственный «автопилот»
Обновленный комплекс электронных ассистентов водителя заслужил максимально высокой оценки российских автолюбителей. Чешские конструкторы уделили ему при рестайлинге ŠKODA SUPERB  особое внимание и фактически создали автопилот нового поколения для водителей, у которых опыт вождения невелик.  
• Максимально полезен адаптивный круиз контроль, который подстраивает режимы двигателя и подвески к качеству и состоянию дорожного покрытия, скоростным характеристикам и манере вождения. В паре с рулевым ассистентом он уверенно удерживает машину на полосе движения при 210 км/час: контролирует разрешенный скоростной режим, автоматически сбрасывает скорость при проезде населенных пунктов, тормозит на светофорах и включает экстренное торможение при возникновении угрозы на трассе.

• Мониторинг слепых зон дополняет комфорт управления машиной. Теперь он панорамный, работает при любой освещенности и отслеживает обстановку на расстоянии в 70 метров от авто, подключается при перестроении машины в другой ряд и способен автоматически тормозить машину в сложных ситуациях. 
• Практичен и парковочный ассистент, который контролирует аккуратное передвижение на автостоянке и помогает парковать автомобиль при большой плотности машин на площадке, плохой видимости и в полной темноте. 

Электронные ассистенты, при правильном применении, сводят риск автоаварии к минимуму, а пассивные системы безопасности обеспечивают надежную защиту водителя и пассажиров от травматизма при столкновении. ŠKODA SUPERB  имеет 5 звезд по результатам краш-тестов Euro NCAP[8], укомплектована 6-9 подушками и шторками безопасности (от комплектации) + защитой коленей водителя и электроблокировкой задних дверей для защиты детей. 
Комфорт салона
Внутри лифтбек кажется более просторным, чем снаружи. Этот визуальный эффект обеспечивается грамотной организацией пространства, продуманным сдержанно роскошным дизайном и рациональным размещением оборудования в салоне:

• мягкая и эластичная обивка из дорогой алькантары,
• регулируемая фоновая подсветка передней панели и дверей, 
• ортопедические сиденья с множеством регулировок и подогревом.
Атмосферности, «объемности» и вентиляции в салоне добавляет панорамный люк с прозрачной крышкой и электроприводом.  
На заднем диване достаточно пространства для ног, автовладельцы отмечают и наличие собственной микроклиматической зоны,  подогреваемые сиденья с подголовником для удобного сна, индивидуальные светодиодные светильники, розетки для подключения мобильных устройств. Детям в дороге там будет удобно, комфортно и неутомительно.  
Водительское место оборудовано с учетом полного комфорта для человека, которому приходится много времени проводить за рулем:
• сиденье регулируется в нескольких плоскостях и «запоминает» персональные регулировки (встроенная память), имеет ортопедический подголовник и опцию массажа спины и шеи;
• цифровая приборная панель укомплектована 10-дюймовым сенсорным дисплеем с индивидуально настраиваемым комплектом управляемых опций, встроенной навигацией и картами местности, контролем основных систем авто;

• мультифункциональный руль в кожаной оплетке регулируется по вылету, наклону, мускульному усилию и манере вождения, оборудован комплектом управляющих кнопок и встроенной вибросигнализацией;
• новая информационно-развлекательная мультимедийка Columbus[9] имеет сенсорный дисплей, поддержку большинства аудио- и видеоформатов файлов, SmartLink[10]  с выходом в Интернет и стереосистему Canton[11]   (600 Вт).
• рядом с рычагом переключения трансмиссии удобно размещена площадка для дистанционной зарядки Phone Box[12] .
Многие автовладельцы также отмечают опцию бесключевого доступа KESSY[13], которая переключает индивидуальные водительские настройки (три ключа), может дистанционно запускать движок на прогрев, контролирует замки на дверях, открывание двери багажника и противоугонную систему, розетки и порты USB[14]
Великолепные Simply Clever[15]
Фирменная «фишка» чешского автобренда — пакет обязательных для всех моделей ŠKODA[3] «полезных мелочей», которые значительно упрощают жизнь и добавляют комфорт водителю и пассажирам в дороге. 
• Вещи, бутылки с водой, светоотражающие жилеты, очки и гаджеты можно удобно разместить в отделениях под подлокотниками, по нишам и вещевым ящикам в дверях, передних креслах и под сидениями. 

• В торцевых дверных нишах находится фирменный зонт.
• В салоне можно удобно разместить длинные лыжи в специальных сумках-чехлах, а багаж в багажном отделении (открывается приводом из салона) легко крепится липучками к днищу, раскладывается по вертикальным карманам или надежно фиксируется сетками на крючках.
• При необходимости, вытащить машину из грязи или сугроба, а также отбуксировать ее на СТО можно с помощью выдвижного фаркопа, выдерживающего нагрузки до 2 тонн.
Есть ли недостатки у нового, универсального лифтбека ŠKODA SUPERB, который готов к любым неожиданностям дальних путешествий?
Стандартная претензия: в базовых комплектациях доступны не все опции — не выдерживает критики. Для того автопроизводители и создают множество комплектаций, чтобы стимулировать автомобилистов стремиться к лучшему. С помощью дополнительного оборудования и аксессуаров, которые можно докупить, эта проблема фактически решается. 
И еще одно замечание касается стоимости машины. В салонах дилеров ŠKODA SUPERB предлагается от 2 029 000 рублей, а заряженные версии стоят дороже 3 000 000 рублей. Это сложно назвать бюджетным вариантом, но лифтбек и не является бюджетным автомобилем и, с таким комплектом инноваций и опций, вполне стоит своих денег. 
Для поклонников автомобилей чешского бренда в январе выгода на покупку ŠKODA SUPERB в салонах дилера бренда в Волгограде составит 225 000 рублей + зим. шины, брызговики, коврики, ТО1 - в подарок*. 
Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA  компании «Волга-Раст-Октава» по телефону: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте.

*При приобретении нового автомобиля ŠKODA SUPERB у официального дилера «Волга-Раст-Октава» до 31 января 2021г. в стоимость автомобиля входит комплект зимней резины, брызговики, коврики, ТО1. Выбор марки резины, брызговиков, ковриков дилер оставляет за собой. Предложение ограничено. Подробности по телефону +7(8442)55-23-55.
[1] ŠKODA SUPERB  - (англ.) Шкода СуперБ. 
[2] MQB-(англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.
[3] ŠKODA-(англ.) Шкода.
[4] TSI-(англ.) серия турбированных двигателей компании Volkswagen, транслитерация ТиЭсАЙ.
[5] DSG-(англ.) коробка прямого включения передач, транслитерация ДиСиДжи.
[6] DCC-(англ.) система адаптивного управления ходовой части, транслитерация ДиСиСи.
[7] LED-(англ. light-emitting diode, сокращенно LED, транслитерация Лэд), светодиод или светоизлучающий диод.
[8] Euro NCAP-(англ.) программа оценки новых автомобилей, транслитерация Евро Эн-Кап.
[9] Columbus-(англ.) сенсорные дисплеи, транслитерация Колумбус.
[10] SmartLink-(англ.)  транслитерация СмартЛинк.
[11] Canton-(англ.) акустические системы, транслитерация Кантон.
[12] Phone Box-(англ.) транслитерация Пхон Бокс.
[13]  KESSY-(англ.) система бесключевого доступа автомобиля, транслитерация КЕССИ.
[14] USB-(англ.) универсальная последовательная шина, транслитерация Юэсби.
[15] Simply Clever-(англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей Шкода более комфортным и приятным,транслитерация Симпл Клевер.

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