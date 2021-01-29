Как заразился - загадка: коронавирус убил волгоградца в расцвете лет





Пять человек скончались от коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном штабе, COVID-19 забрал жизни четырех жителей областного центра и 63-летней жительницы Иловлинского района.

Среди погибших волгоградцев: женщины 81 и 92 лет, двое мужчин - 50 и 39 лет. Как и когда заразился молодой мужчина - осталось загадкой. Его госпитализировали в больницу №15 с двухсторонней ковидной пневмонией. Спасти пациента не смогли.

Отметим, что всего за сутки было выявлено 245 новых заболевших коронавирусом, из которых 90 - в Волгограде. Областной центр по-прежнему лидирует по количеству выявленных случаев заражения COVID-19.

За сутки из стационаров выписали 236 человек.

Всего в Волгоградской области выявлено 42,7 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Скончались 598 человек.



