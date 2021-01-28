Депутаты рекомендовали мэрии Волгограда задуматься о передаче школьных пищеблоков в концессию

Экономика 28.01.2021 12:08
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28.01.2021 12:08
Волгоградская городская дума рекомендовала администрации города рассмотреть предложение о передаче в концессию школьных пищеблоков и столовых. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе представительного собрания, «за» высказались 32 из 35 участвовавших в голосовании депутатов.
Как подчеркнули в гордуме, в настоящее время речь идет только о проработке поступившей инициативы – для заключения подобного соглашения требуется проведение процедуры, предусмотренной федеральным законодательством, в частности, проведение торгов, в которых сможет принять участие любой заинтересованный инвестор.
Напомним, в настоящее время питание в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда осуществляется организациями на основании контрактов, заключенных в соответствии с федеральным законом о контрактной системе. При этом одной из основных проблем, как отмечают специалисты мэрии, является изношенность технологического и холодильного оборудования школьных пищеблоков.
Привлечение средств потенциального инвестора в рамках муниципально-частного партнерства для модернизации оборудования школьных столовых – одна из возможностей решить эту проблему. Все объекты при этом сохраняются в собственности муниципалитета.
В инициативе, представленной в администрацию города ООО «Школьное кафе», предлагается заключить соглашение сроком на 20 лет и включить в него пищеблоки и столовые 22 образовательных учреждений. Но будут ли в итоговом документе обозначены эти условия, или они будут совершенно другими, – говорить пока сложно. Поскольку вся работа по разработке проекта соглашения – впереди.
«Я хочу подчеркнуть - сегодня мы с коллегами проголосовали не за договор с конкретным инвестором, а за рассмотрение предложенной инициативы, - говорит первый заместитель председателя Волгоградской городской Думы Андрей Гимбатов. – Будет завтра представлено в администрацию другое, более выгодное для муниципалитета предложение, – будем рассматривать и его. До заключения муниципально-частного партнерства в сфере школьного питания еще очень далеко. Тщательной экспертизе и широкому обсуждению, я убежден, подлежит сам проект соглашения, поскольку его содержание должно отражать интересы главного потребителя предлагаемых услуг – наших детей и их родителей. Будет создана специальная рабочая группа, в состав которой обязательно войдут и депутаты гордумы. В ее компетенции – всестороннее, детальное и внимательное рассмотрение всех вопросов, возникающих при организации процедуры, предусмотренной федеральным законодательством, - подготовка конкурсной документации, проведение торгов, прием заявок от всех желающих».
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