Volkswagen Polo: почему автомобиль популярен у автолюбителей Волгограда





Volkswagen Polo показал выдающуюся динамику продаж. Лифтбек был продан в количестве почти 58 тысяч экземпляров*, вошел в десятку самых востребованных иностранных авто у отечественных автолюбителей **, в десятку лучших европейских иномарок года*** и пятерку лучших иномарок года в России*. В компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде — рассказали читателям ИА «Высота 102», почему же автомобиль, который изначально планировался к простому рестайлингу, стал настолько успешным и конкурентоспособным. На фоне общего спада на российском авторынке в 2020 году,показал выдающуюся динамику продаж. Лифтбек был продан в количестве почти 58 тысяч экземпляров*, вошел в десятку самых востребованных иностранных авто у отечественных автолюбителей **, в десятку лучших европейских иномарок года*** и пятерку лучших иномарок года в России*. В компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде — рассказали читателям ИА «Высота 102», почему же автомобиль, который изначально планировался к простому рестайлингу, стал настолько успешным и конкурентоспособным.

[1], не изменились габариты кузова и колесная база, было решено оставить проверенные временем безотказные двигатели (1.6-атмосферники на 90-110 л.с.+ 5МКПП/6АКПП и 1.4-турбо на 125 л.с.+ 7DSG[2]). Динамические характеристики почти не изменились — автомобиль разгоняется до «сотни» за те же 10.5 секунд и поддерживает «крейсерскую» скорость в 180-190 км/час. Volkswagen Polo, запущенный в серию на Калужском автозаводе, изначально рассматривался как рестайлинг пятого поколения: в качестве конструкционной платформы сохранилась уже привычная «тележка» PQ25, не изменились габариты кузова и колесная база, было решено оставить проверенные временем безотказные двигатели (1.6-атмосферники на 90-110 л.с.+ 5МКПП/6АКПП и 1.4-турбо на 125 л.с.+ 7DSG). Динамические характеристики почти не изменились — автомобиль разгоняется до «сотни» за те же 10.5 секунд и поддерживает «крейсерскую» скорость в 180-190 км/час.

Volkswagwen Polo 2020

Автомобиль потяжелел на 20 кг, что добавило ему устойчивости на дороге, и существенно изменил внешний вид.

• Кузов заменен на более современный 5-дверный лифтбек (появилась полноценная задняя дверь со стеклом), имеет инновационную сборку без зазоров и двойную оцинковку.

• Изменилась геометрия оптики (разделены ближний/дальний), добавлены светодиоды с рефлекторами и биксеноновые противотуманные фонари с интеллектуальной подсветкой маневров.

• Добавлена «хищная» радиаторная решетка.

• Появились складывающиеся боковые зеркала с повторителями поворотных огней.

На выбор предлагается четыре официальных расцветки кузова. Багажное отделение увеличено на 60 литров и укомплектовано инновационными креплениями для фиксации грузов.





Управлять Polo на российских дорогах стало проще и комфортнее: модификации с турбированными моторами надежны, сохраняют оптимальную динамику и имеют минимальное для своего класса потребление топлива. Маневренность и проходимость также улучшена — в автомобиле установлена модернизированная переднеприводная подвеска с более жесткими пружинами, обеспечивающая мягкость и плавность хода, точность руления, защиту от проскальзывания и заносов (при подключенной системе стабилизации).

Пакет электронных систем помощи водителю и систем безопасности полностью обновлен и расширен.

• Уже в базовой комплектации установлены комплексные системы круиз-контроля и стабилизации, обзора мертвых зон, удержания на наклонной дороге, контроля и удержания полосы движения, а также парктроник и датчики дождя и света.

• Активные системы безопасности: экстренное торможение, бесключевой пуск с противоугонной блокировкой дверей, контроль давления в шинах. Пассивные: комплект подушек и шторок безопасности, ремни и креплениями Isofix[3].

• Установлен широкий пакет «зимних» опций — обогрев сидений, руля, стекол, зеркал, форсунок стеклоомывателя.

VW Polo со «старшим братом-седаном». Салон переосмыслен, переоборудован, стал более просторным, «атмосферным» и функциональным. Установлена солидная шумоизолирующая обивка, сиденья ортопедической формы с пакетом регулировок, набор управляющих кнопок и регуляторов на передней хромированной консоли. Задний ряд кресел получил больше свободного пространства, задний откидной подлокотник и функцию подогрева. Впечатление от внешнего вида и комфортности салона также исключает всякие сравнения лифтбекасо «старшим братом-седаном». Салон переосмыслен, переоборудован, стал более просторным, «атмосферным» и функциональным. Установлена солидная шумоизолирующая обивка, сиденья ортопедической формы с пакетом регулировок, набор управляющих кнопок и регуляторов на передней хромированной консоли. Задний ряд кресел получил больше свободного пространства, задний откидной подлокотник и функцию подогрева.

[4] (Android Auto[5] +Apple CarPlay[6]). Водительское место конструкторы оборудовали информативной цифровой панелью управления (+виртуальной настраиваемой персонально панелью в более дорогих комплектациях), трехспицевым рулем в кожаной оплетке с набором кнопок управления мультимедийной панелью и круиз контролем. Комфорт поездки поддерживается двухзонным климат контролем, сенсорной мультимедиасистемой с 6.5-8-дюймовым управляющим дисплеем и встроенной навигационной системой, мощной акустикой, поддержкой функции App Connect(Android Auto+Apple CarPlay).

Volkswagen Polo: мнение автовладельцев

По словам представителей официального дилера Volkswagen, владельцы VW Polo 2020 в целом довольны своим выбором, отмечая хорошее качество сборки, надежность, проходимость, безопасность, выносливость подвески, удачную трансформацию салона, общий комфорт эксплуатации, неприхотливость и минимальные затраты на обслуживание и ремонт лифтбека.

Volkswagen Polo , размещенных на сайте www.drom.ru. Сотрудники компании «Волга-Раст» (официальный дилер Volkswagen в Волгограде) поделились отзывами владельцев автомобилей, размещенных на сайте www.drom.ru.

Александр, Волгоград:

«Оптика класс, свет бомбический, много места для ног пассажиров сзади, даже если водитель 185 см роста, как я, посадка удобная, шумоизоляция неплохая, комфортно ехать и свыше 120 км/ч».

Валентин:

«1.4 турбо на ДСГ выдает 125 лошадок, любопытства ради даже сам перепроверил. Так как я не гонщик, то расход топлива у меня мизерный – 5,5 л по трассе, 7 л по городу. Динамика заскучать не даст, захотел обогнать – ждать до прямой не надо, чуть вдавил педаль и обогнал. Коробка работает по алгоритму как у всех автоматов, передачи четко переключаются. Шумка на уровне, на скорости в 130 км/ч я мотора не слышу. Прекрасный свет и LED[7] -оптика. Багажник в загрузке удобный, много места. На скорости в 130 км/ч я мотора не слышу».

Михаил: «Продуманная эргономика, качество сборки и материалов. Экономичность, надежность. Отлично стоит на дороге и двигается. Машина умная». «Продуманная эргономика, качество сборки и материалов. Экономичность, надежность. Отлично стоит на дороге и двигается. Машина умная».

В компании отметили, что Volkswagen Polo оказался значительно лучше и перспективнее простого рестайлинга — это полноценный самодостаточный автомобиль, который можно смело считать отличным представителем нового поколения немецких авто, идеально адаптированного к условиям эксплуатации в Волгограде и более сложных технически и климатически регионах.

«На сегодняшний день автовладельцы не обнаружили серьезных недочетов в лифтбеке, отмечая только положительные моменты и технически грамотные решения конструкторов, - подчеркнули сотрудники официального дилера Volkswagen Волга-Раст. - Машина хорошо продумана и сбалансирована с учетом потенциально экстремальной эксплуатации, надежна и безотказна. Радует также экономичность в расходе топлива и мелком ремонте, логичная и адекватная цена».

Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Polo можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: 8(8442) 781-111.