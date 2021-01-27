ТОП-9 волгоградских производителей антиковидных товаров включен в список Минпромторга

Экономика 27.01.2021 09:26
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27.01.2021 09:26
Девять предприятий Волгоградской области включили в список российских производителей продукции для борьбы с COVID-19. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, данный перечень подготовлен для оперативного принятия решений и возможного приобретения таких товаров во избежание их дефицита.
По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, в федеральном списке оказались АО «Каустик», выпускающий хлорсодержащие дезинфицирующие средства; производители и поставщики медицинского кислорода ООО «Промгаз», ООО «Праксайр Волгоград» и ООО «Колос», а также ООО «НТК Криотехника» — производитель емкостей для кислорода и транспортных криогенных цистерн.
В перечне также представлены волгоградские производители медицинских изделий легкой промышленности. Например, компания «Камышинский текстиль» выпускает нестерильные изолирующие костюмы многоразового использования; ООО «Волга Дом» — защитные одноразовые комплекты из нетканых материалов и высокие бахилы. Предприятие «Кайлер Групп» шьет одноразовые и многоразовые костюмы, медицинские халаты; ООО «ГК Юг-Прогресс» — хирургические бахилы, защитные многоразовые комбинезоны и маски, повязки-балаклавы, медицинские халаты из бязи.
Добавим, Фонд развития промышленности Волгоградской области, созданный четыре года назад по инициативе главы региона Андрея Бочарова, расширил свою продуктовую линейку, запустив новые программы для поддержки производителей антиковидной продукции. Предприятия региона, выпускающие средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские изделия, теперь могут привлечь льготные займы для развития производства востребованной в пандемию продукции.
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