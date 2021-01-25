Происшествия

«Кто здесь старший?»: пьяный за рулем «Mitsubishi» протаранил машину ДПС Волгограда

Происшествия 25.01.2021 18:57
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25.01.2021 18:57




В Дзержинском районе Волгограда задержан сильно пьяный водитель «Mitsubishi», который сначала пытался скрыться от полицейских, а затем протаранил их машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, сигнал о подозрительной легковушке, которая совершает опасные маневры по улицам Ангарского поселка, поступил от жителей.
На место выехали два экипажа ДПС. Когда правоохранители обнаружили машину на улице Ангарской и потребовали водителя остановиться, тот «дал по газам». В процессе погони иномарка виляла из стороны в сторону и выезжала на встречку.  Когда полицейские блокировали автомобилю проезд, мужчина за рулем предпринял отчаянную попытку протаранить машину ДПС, включив заднюю передачу.

После задержания мужчина пытался дерзить правоохранителям, ругался матом, выясняя «кто здесь старший?». В отношении нарушителя составили материалы сразу по нескольким статьям: за невыполнение законных требований сотрудников полиции, проезд на красный сигнал светофора, отказ от прохождения медосвидетельстования, выезд на полосу встречного движения. Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения.

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