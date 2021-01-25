«Кто здесь старший?»: пьяный за рулем «Mitsubishi» протаранил машину ДПС Волгограда

Происшествия 25.01.2021 18:57
0
25.01.2021 18:57
В Дзержинском районе Волгограда задержан сильно пьяный водитель «Mitsubishi», который сначала пытался скрыться от полицейских, а затем протаранил их машину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, сигнал о подозрительной легковушке, которая совершает опасные маневры по улицам Ангарского поселка, поступил от жителей.
На место выехали два экипажа ДПС. Когда правоохранители обнаружили машину на улице Ангарской и потребовали водителя остановиться, тот «дал по газам». В процессе погони иномарка виляла из стороны в сторону и выезжала на встречку. Когда полицейские блокировали автомобилю проезд, мужчина за рулем предпринял отчаянную попытку протаранить машину ДПС, включив заднюю передачу.
После задержания мужчина пытался дерзить правоохранителям, ругался матом, выясняя «кто здесь старший?». В отношении нарушителя составили материалы сразу по нескольким статьям: за невыполнение законных требований сотрудников полиции, проезд на красный сигнал светофора, отказ от прохождения медосвидетельстования, выезд на полосу встречного движения. Собранные материалы направлены в суд для рассмотрения.
Реклама
Жуткая смерть: рабочего намотало на конвейер в Волгоградской области25.01.2021 17:38
Происшествия 25.01.2021 17:38
Впечаталась в автогрейдер: пять человек ранены в ДТП с маршруткой в Волгоградской области25.01.2021 14:01
Происшествия 25.01.2021 14:01
ФСБ и Росгвардия прервали азартную игру в Волгограде25.01.2021 12:45
Происшествия 25.01.2021 12:45
Раздался хлопок: в девятиэтажке Волгограда воспламенились электрощитки на нескольких этажах25.01.2021 09:06
Происшествия 25.01.2021 09:06
Женщина-водитель на «Инфинити» сбила пешехода в центре Волгограда24.01.2021 09:50
Происшествия 24.01.2021 09:50
Задержания начались на незаконной акции протеста в Волгограде (ВИДЕО)23.01.2021 15:31
Происшествия 23.01.2021 15:31
Взрывная ситуация: в квартире арестованного координатора штаба Навального в Волгограде нашли газовый баллон23.01.2021 11:53
Происшествия 23.01.2021 11:53
Виновником крупной аварии в центре Волгограда назвали водителя Mercedes23.01.2021 10:29
Происшествия 23.01.2021 10:29
В Ворошиловском районе Волгограда движение трамваев изменили из-за «поцелуя» на рельсах22.01.2021 16:30
Происшествия 22.01.2021 16:30
Из крана с холодной водой хлещет кипяток: многоэтажка осталась без тепла на юге Волгограда22.01.2021 12:55
Происшествия 22.01.2021 12:55
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)22.01.2021 12:47
Происшествия 22.01.2021 12:47
В центре Волгограда потушили пожар в кафе22.01.2021 09:29
Происшествия 22.01.2021 09:29
В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбу21.01.2021 16:09
Происшествия 21.01.2021 16:09
Вокзал в Волгограде грозились взорвать в новогоднюю ночь21.01.2021 15:01
Происшествия 21.01.2021 15:01
Как мазут: черная вода льется из крана у жительницы Волгоградской области (ВИДЕО)21.01.2021 13:23
Происшествия 21.01.2021 13:23
Реклама