Пандемия не повлияла: налоговые поступления в Волгоградской области растут

Экономика 25.01.2021 16:28
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25.01.2021 16:28
В консолидированный бюджет Волгоградской области в 2020 году поступило 108,7 миллиарда рублей налогов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, темп роста составил 109,3%. На 134% выросли поступления от налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет РФ - до 223,2 миллиарда рублей.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, страховые взносы демонстрируют положительную динамику. Так, за 2020 год во внебюджетные фонды поступило 59,1 миллиарда рублей с темпом роста 104,5 %. По-прежнему основным драйвером поступлений в бюджет региона остается налог на доходы с физических лиц. В прошлом году было собрано 37,6 миллиарда рублей. Темп роста составил 111,4%. Этот показатель свидетельствует о постепенном восстановлении уровня доходов граждан после отмены ранее введенных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.
Бюджетные назначения областного бюджета Волгоградской области по администрируемым ФНС России платежам, исполнены с темпом роста доходов на 105,6 %. При этом Волгоградская область занимает 16 место в рейтинге регионов, сумевших в 2020 году сохранить положительные темпы роста налоговых платежей.
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