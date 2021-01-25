Пандемия не повлияла: налоговые поступления в Волгоградской области растут





В консолидированный бюджет Волгоградской области в 2020 году поступило 108,7 миллиарда рублей налогов. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, темп роста составил 109,3%. На 134% выросли поступления от налогоплательщиков Волгоградской области в консолидированный бюджет РФ - до 223,2 миллиарда рублей.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, страховые взносы демонстрируют положительную динамику. Так, за 2020 год во внебюджетные фонды поступило 59,1 миллиарда рублей с темпом роста 104,5 %. По-прежнему основным драйвером поступлений в бюджет региона остается налог на доходы с физических лиц. В прошлом году было собрано 37,6 миллиарда рублей. Темп роста составил 111,4%. Этот показатель свидетельствует о постепенном восстановлении уровня доходов граждан после отмены ранее введенных ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.