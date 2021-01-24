Женщина-водитель на «Инфинити» сбила пешехода в центре Волгограда

Происшествия 24.01.2021 09:50
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24.01.2021 09:50
54-летний пешеход пострадал в центре Волгограда в результате ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне днем напротив дома №33 по улице Новороссийская, 33-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Infiniti QX», сбила мужчину. Он переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали.
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