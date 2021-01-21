Телеком

Мониторинг здоровья: тепловизоры «Ростелекома» защитят волгоградских ценителей культуры и искусства

Телеком 21.01.2021 10:30
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21.01.2021 10:30


«Ростелеком» установил сверхточные и полностью автоматические системы на основе тепловизоров в шести волгоградских учреждениях культуры и искусства. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, современная цифровая защита здоровья посетителей от распространения COVID-19 и других простудно-вирусных заболеваний появилась в Волгоградском областном центре народного творчества, Театре юного зрителя, Новом экспериментальном театре, Волгоградском областном театре кукол, Волгоградской филармонии и планетарии.
Специальные системы наблюдения за распределением температуры тела у людей включают в себя термографический тепловизор, регистратор, вспышку и сирену. Все элементы объединены единой программной платформой. Тепловизоры проводят съемки и анализ проходящих через терминал посетителей автоматически, до 20 человек за один раз, и мгновенно отображают результаты на дисплее охраны, а также сигнализируют о выявленном инциденте. Эти же данные сохраняются на облачном сервере «Ростелекома» с возможностью доступа для их анализа в любое удобное для клиента время. 
«Волгоградская филармония – место, в котором, как успели убедиться любители музыки, безопасно. У нас регулярно, каждые два часа, проводится уборка и обработка спецсредствами помещений, рассадка зрителей осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, публика допускается в концертный зал только при наличии маски и перчаток. Кроме того, каждому на входе измеряется температура. В этом нам помогают стационарные тепловизоры от “Ростелекома”. Измерение температуры традиционными методами, в том числе с применением ручных инфракрасных термометров, приводит к существенному замедлению скорости прохождения пропускных пунктов. В результате образуются очереди и скопления людей. Словом, в филармонии вирусам поставлен серьезный заслон», – рассказал Михаил Ребров, директор Волгоградской филармонии.
Специалисты «Ростелекома» в Волгограде также установили подобную систему в конце прошлого года в торговом центре «Космос», тем самым обеспечив спокойствие покупателей в период новогодних праздников. 
«Сегодня тепловизоры – это признак заботы о людях: сотрудниках своей компании, посетителях кафе и ресторанов, покупателях в магазинах, гостях культурных, спортивных и других объектов. Система фиксации температур показала себя действенной мерой в вопросах охраны здоровья населения и борьбы с признаками вирусных заболеваний. А системные решения от “Ростелекома” обеспечивают возможность широкого мониторинга термометрии и безопасного хранения полученных данных. Уверен, что максимальное внедрение тепловизорных пунктов в местах общественного пользования поможет городу в борьбе с распространением вирусов», – отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Специалисты «Ростелекома» подбирают комплектации оборудования в зависимости от их целей и задач каждого клиента и формируют индивидуальные технологические решения.
Более полную информацию об услугах компании для юридических лиц можно получить на официальном сайте или по единому бесплатному номеру 8 800 200 300 00.

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