ВТБ: Рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год
Экономика 20.01.2021 15:32 Новости компаний
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20.01.2021 15:32 Новости компаний
По экспертным оценкам ВТБ, портфель депозитов, накопительных и текущих счетов физлиц в российских банках по итогам 2020 года увеличился на 1 трлн рублей, составив порядка 31,5 трлн рублей, годовой прирост будет на уровне 3-3,3%.
Итоги года на рынке привлеченных средств комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6-20,7 трлн рублей, а рынок накопительных и текущих счетов (за исключением счетов эскроу) вырос более чем на 40% и превысил 10,6 трлн. Общий объем остатков на срочных счетах и счетах до востребования, за исключением счетов эскроу, увеличился приблизительно на 990 млрд рублей (с учетом валютной переоценки).
За минувший год ключевая ставка ЦБ РФ снизилась на 2 п.п., что повлекло за собой пропорциональное сокращение процентных ставок по срочным депозитам. Значительное давление на рынок сбережений оказала пандемия, увеличившая экономическую и социальную неопределенность, а также рост курсов иностранных валют по отношению к рублю. В результате существенно изменилось поведение вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп.
Первая группа активно снимала денежные средства со счетов и переводила их в наличную форму. Это привело к росту наличной денежной массы в обращении: по нашим оценкам, за 2020 год объем наличных в экономике с учетом предновогодних трат вырос на 2,35-2,40 трлн рублей.
Вторая группа предпочла осторожную стратегию управления средствами и увеличила ликвидность своих сбережений, переведя их со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета. Таких вкладчиков оказалось большинство, и рынок отреагировал предложением различных вариантов накопительных счетов в рублях, а также введением ряда краткосрочных вкладов с повышенными ставками.
В результате портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке увеличился, по нашим оценкам, в два раза и на конец года составил 2,8-3 трлн рублей. Этому способствовала также ценовая политика банков, которые снижали ставки по накопительным счетам значительно медленнее, чем по вкладам.
Третья группа отреагировала на вызовы 2020 года активным переразмещением своих сбережений в более доходные инструменты. Результатом их действий стало развитие рынка частных инвестиций, которое поддерживалось банками и брокерскими компаниями и сопровождалось активной рекламой и развитием технологий и инструментов инвестирования.
Таким образом, рынок классических сбережений в России достаточно уверенно преодолел сложный и неоднозначный 2020 год, что явилось следствием своевременных и продуманных мероприятий по поддержке субъектов экономики со стороны государства, ЦБ РФ и крупнейших банков. Изменилась структура срочности сбережений (доля средств до востребования выросла на 9 п.п.), клиенты стали активно пользоваться накопительными счетами и краткосрочными вкладами вместо долгосрочных инструментов, а вызванные пандемией ограничения ускорили развитие технологий дистанционного управления сбережениями.
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